Від коронавірусу у Росії померли більше 9 тисяч осіб



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Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Москві

Минулої доби померли 102 пацієнти

За добу в Російській Федерації зафіксовано 6 784 нових випадки зараження на коронавірус, загальна їхня кількість досягла 633 563. За минулий день померли 102 пацієнти, всього з початку епідемії – 9 060 осіб.

Це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.

З російських регіонів найбільше нових випадків захворювання виявлено у Москві (717 осіб), Підмосков’ї (325), Ханти-Мансійському автономному окрузі (285), Іркутській (232) і Нижегородській (222) областях.

За минулу добу одужало 5 733 людини, всього з початку епідемії – 398 436.

Як повідомлялося, 24 червня в Росії пройшов парад Перемоги на Червоній площі у Москві, а також ряді Як повідомлялося, 24 червня в Росії відбувся парад Перемоги на Красній площі в Москві, а також в деяких інших містах. Крім того, 25 червня в РФ почалося голосування щодо внесення поправок до Конституції РФ, яке триватиме до 1 липня. Російські аналітики відзначали, що за деякий час до цього статистика щодо коронавірусу в країні стала різко покращуватися.

Нагадаємо, кількість випадків зараження коронавірусом в світі перевищила десять мільйонів. Всього зафіксовано 10 082 613 випадків зараження Covid-19. 501 308 осіб померли 5 458 523 пацієнтів одужали. Число інфікованих збільшилося на мільйон за шість днів. Позначку в дев’ять мільйонів інфікованих світ подолав 22 червня.