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    Думки вголос

    Сергій Лавров хоче втекти з Росії?

    • Олексій Копитько

      радник Міністра оборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лавров хоч розуміє, що він каже? - Сергій Лавров хоче втекти з Росії?
    Лавров хоч розуміє, що він каже?
    фото з відкритих джерел

    Останні заяви головного дипломата РФ наводять на певні роздуми

    Мовою оригіналу

    Многие удивлены. Не надо удивляться. Всё логично.

    Я убеждён, что таким способом Сергей Викторович Лавров сигнализирует – «Пора!». Пора его эвакуировать, он готов быть свидетелем в международном трибунале. Очевиднее не бывает.

    Г-н Лавров за годы службы обеспечил себе некоторое уважение среди иностранных партнёров как профессионал. Злодей, подручный злодеев, но профессионал.

    Первый звоночек «заберите меня отсюда» прозвучал в момент, когда МИД РФ официально (!) слил переписку с французскими и немецкими партнёрами в рамках «нормадского формата» (помните такой?). Это была первая явная попытка самодисквалификации Лаврова из кресла министра иностранных дел. Ибо Лавров был ценен тем, что с ним разговаривали на Западе. Если с ним не разговаривают, нет особого смысла держать его на должности.

    Когда г-н Лавров, по слухам, мягко говоря, не самый чистый ариец по происхождению, начинает философствовать на этнические темы – это продолжение курса на самодисквалификацию. Ибо теперь любой министр иностранных дел и даже условный Штайнмайер постесняется без крайней необходимости общаться с Лавровым.

    Глупее всего на этом фоне теперь выглядит пропагандист Владимир Соловьёв. Как вы помните, он обвинил руководство ЕС в антисемитизме и подражании Гитлеру после введения персональных санкций и отжима виллы на озере Комо. Мол, совсем с ума сошли, против еврея санкции вводить?!

    Лавров и его ведомство, обвинив Израиль в поддержке «неонацистов», явно преодолели грани разумного. Они могут списать всё на состояние аффекта, и им поверят (в обмен на деятельное раскаяние). А пропагандист Соловьёв обвинил в гитлеризме конкретных чиновников, которые наверняка обидятся. К тому же, согласно Лаврову, еврей Соловьёв может быть нехорошим человеком и полежать санкциям.

    В целом беспорядочные обвинения со стороны России в неонацизме и пособничестве ему лишь утверждают обвиняемых в мысли, что там все крепко двинулись мозгами и пора распылять с помощью специально обученных птиц что-то успокаивающее. Ибо россияне уже взрывают свои склады с боеприпасами, мосты и нефтебазы. Неровен час, взорвут что-то действительно серьёзное.

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    Джерело: блог Олексія Копитько

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    Теги: росія окупанти Ізраїль війна Сергій Лавров Україна окупація #stoprussia
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    Сергій Лавров хоче втекти з Росії?