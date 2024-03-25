У Москві суд арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в «Крокусі»

Максимальне покарання за тероризм у Росії – довічне позбавлення волі

Усім обвинуваченим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 травня

Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня. Про це повідомляє пропагандистське видання «Риа Новости».

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Засідання в Басманному суді Москви, яке завершилося в ніч на понеділок, відбулося у закритому режимі – «у зв'язку з необхідністю зберегти таємницю слідства та забезпечити безпеку учасників процесу».

Підозрювані у вчиненні теракту фото: росЗМІ

Суд арештував Мірзоєва Далерджона Баротовича, Саїдакрамі Муродалі Рачабалізода, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова. До суду їх доставили побитими, один із затриманих був на каталці у супроводі лікарів.

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Чоловіків звинувачують у тероризмі. Усім обвинуваченим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 травня. За російськими законами, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Що відомо про підозрюваних у теракті

Далерджону Мірзоєву 32 роки, він уродженець Таджикистану, має чотирьох неповнолітніх дітей. Також у чоловіка була тимчасова реєстрація на три місяці в Новосибірську, але вона закінчилася. Підозрюваний визнав провину у повному обсязі.

Підозрюваний у вчиненні теракту Далерджон Мірзоєв на засіданні Басманного районного суду в Москві фото: Reuters

Саїдакрамі Муродалі 30 років, він одружений, має дитину. Він заявив, що має реєстрацію в РФ, але він не пам'ятає, де саме. За його словами, він не мав постійної роботи. Також чоловік попросив перекладача.

Підозрюваний у вчиненні теракту Саїдакрамі Муродалі Рачабалізода на засіданні суду в Москві фото: Reuters

Чоловік також визнав свою провину. До слова, саме Саїдакрамі Муродалі під час затримання відрізали вухо.

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Шамсидіна Фарідуні силовики після затримання катували струмом. Він має дружину і восьмимісячну дитину. Чоловік працював різноробом у Красногорську, раніше не був судимий.

Підозрюваний у вчиненні теракту Шамсідін Фарідуні фото: Reuters

19-річного Мухаммадсобіра Файзова привезли до суду на каталці. Він був поранений під час затримання.

Підозрюваний у вчиненні теракту Мухаммадсобір Файзов фото: Reuters

Народився Мухаммадсобір 20 травня 2004 року. Підозрюваний працював у барбершопі, але звільнився у січні через низьку зарплату.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі».

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.