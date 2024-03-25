Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві суд арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в «Крокусі»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Москві суд арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в «Крокусі»
Максимальне покарання за тероризм у Росії – довічне позбавлення волі
фото: Reuters

Усім обвинуваченим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 травня

Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня. Про це повідомляє пропагандистське видання «Риа Новости».

Засідання в Басманному суді Москви, яке завершилося в ніч на понеділок, відбулося у закритому режимі – «у зв'язку з необхідністю зберегти таємницю слідства та забезпечити безпеку учасників процесу».

Підозрювані у вчиненні теракту
Підозрювані у вчиненні теракту
фото: росЗМІ

Суд арештував Мірзоєва Далерджона Баротовича, Саїдакрамі Муродалі Рачабалізода, Шамсидіна Фарідуні та Мухаммадсобіра Файзова. До суду їх доставили побитими, один із затриманих був на каталці у супроводі лікарів.

Чоловіків звинувачують у тероризмі. Усім обвинуваченим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 травня. За російськими законами, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Що відомо про підозрюваних у теракті

Далерджону Мірзоєву 32 роки, він уродженець Таджикистану, має чотирьох неповнолітніх дітей. Також у чоловіка була тимчасова реєстрація на три місяці в Новосибірську, але вона закінчилася. Підозрюваний визнав провину у повному обсязі.

Підозрюваний у вчиненні теракту Далерджон Мірзоєв на засіданні Басманного районного суду в Москві
Підозрюваний у вчиненні теракту Далерджон Мірзоєв на засіданні Басманного районного суду в Москві
фото: Reuters

Саїдакрамі Муродалі 30 років, він одружений, має дитину. Він заявив, що має реєстрацію в РФ, але він не пам'ятає, де саме. За його словами, він не мав постійної роботи. Також чоловік попросив перекладача.

Підозрюваний у вчиненні теракту Саїдакрамі Муродалі Рачабалізода на засіданні суду в Москві
Підозрюваний у вчиненні теракту Саїдакрамі Муродалі Рачабалізода на засіданні суду в Москві
фото: Reuters

Чоловік також визнав свою провину. До слова, саме Саїдакрамі Муродалі під час затримання відрізали вухо.

Шамсидіна Фарідуні силовики після затримання катували струмом. Він має дружину і восьмимісячну дитину. Чоловік працював різноробом у Красногорську, раніше не був судимий.

Підозрюваний у вчиненні теракту Шамсідін Фарідуні
Підозрюваний у вчиненні теракту Шамсідін Фарідуні
фото: Reuters

19-річного Мухаммадсобіра Файзова привезли до суду на каталці. Він був поранений під час затримання.

Підозрюваний у вчиненні теракту Мухаммадсобір Файзов
Підозрюваний у вчиненні теракту Мухаммадсобір Файзов
фото: Reuters

Народився Мухаммадсобір 20 травня 2004 року. Підозрюваний працював у барбершопі, але звільнився у січні через низьку зарплату.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». 

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.

Читайте також: 

Теги: росія теракт арешт слідство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що українцям робити з КАБами?
Як Україні впоратися з керованими авіабомбами
12 березня, 08:50
Український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар»
Україна та Росія в очах Заходу. На прикладі «Оскара»
12 березня, 18:22
Через соцмережі як додаток до онлайн-платформи просувається усіляка маячня, яка далі тиражується в місцевих та міжнародних виданнях
«Американські біолабораторії» дісталися й до Африки?
10 березня, 16:02
Обмеження не буде поширене на країни Євразійського економічного союзу, а також на Південну Осетію, Абхазію, Монголію та Узбекистан
Російська влада планує заборонити експорт бензину
27 лютого, 09:05
Явлінський послухав 90 хвилин Путіна і написав звернення до українців
Явлінський послухав 90 хвилин Путіна і написав звернення до українців
27 лютого, 17:38
Як зазначив Макрон, Франція і Чехія «добре усвідомлюють, що війна повернулася в Європу»
Макрон звернувся до союзників на тлі війни в Україні
5 березня, 16:02
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників: що відомо
Окупанти заявили про масовану атаку безпілотників: що відомо
9 березня, 06:16
Зеленський подякував всім, хто підтримує Україну, хто воює й працює заради української незалежності
Зеленський: Системи ППО потрібні зараз саме в Україні
21 березня, 22:11
Росія влаштувала велике свято з нагоди скромної поставки нової техніки
РФ влаштувала шабаш із піснями і танцями з нагоди доставки нових танків Т-90М на фронт
19 березня, 10:56

Соціум

Ізраїль погодився на умови обміну полоненими і чекає відповіді ХАМАСу – CNN
Ізраїль погодився на умови обміну полоненими і чекає відповіді ХАМАСу – CNN
У Москві суд арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в «Крокусі»
У Москві суд арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в «Крокусі»
Російські диверсанти шукають слабкі місця в обороні на кордоні однієї з областей
Російські диверсанти шукають слабкі місця в обороні на кордоні однієї з областей
Збройні сили Польщі пояснили, чому не збили російську ракету
Збройні сили Польщі пояснили, чому не збили російську ракету
В Угорщині під час авторалі автівка в’їхала у глядачів: є жертви
В Угорщині під час авторалі автівка в’їхала у глядачів: є жертви
Аналітики дослідили, як зростає підтримка Путіна під час воєн та терактів
Аналітики дослідили, як зростає підтримка Путіна під час воєн та терактів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Чи може Україна повернути кордони 91-го року: Берлінська приголомшила відповіддю
22K
Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо
14K
ЗСУ розкрили наслідки нічного удару по Севастополю
14K
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
11K
Власник «Крокус Сіті» розповів, що робили охоронці під час теракту
7463
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
Сьогодні, 00:50
Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Вчора, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Вчора, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Вчора, 12:50
Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу
Вчора, 11:27
Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:31

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua