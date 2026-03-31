Один із найбільших російських НПЗ зупинив роботу щонайменше на місяць – Reuters

У ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу

Після ремонту завод зможе виробляти моторне паливо, однак експорт залишатиметься ускладненим

Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ, який зазнав удару українських дронів 26 березня, частково зможе відновити роботу лише через місяць. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Часткове відновлення роботи одного з найбільших російських НПЗ дозволить підприємству виробляти моторне паливо. Водночас агентство зазначає, що темпи відновлення роботи підприємства будуть залежати від того, як швидко ключові російські нафтоекспортні порти на Балтиці – Усть-Луга та Приморськ – зможуть відновити відвантаження нафти після атак українських дронів.

Як повідомляється, протягом місяця очікується відновлення роботи трьох із чотирьох основних установок підприємства, що становлять близько 60% потужності заводу. Водночас повноцінне відновлення залежатиме від роботи портів, які також були пошкоджені та впливають на відвантаження нафти.

Очікується, що після ремонту завод зможе виробляти моторне паливо, однак експорт залишатиметься ускладненим. У 2024 році підприємство виробило 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизельного палива, 6,1 млн тонн мазуту та 600 тис. тонн бітуму.

Нагадаємо, у ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу. Він входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ. Завод має встановлену потужність переробки близько 20-21 млн тонн нафти на рік. На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки країни-агресора.

Як повідомлялося, удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти. «Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх обʼєктах, а також логістиці», – повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Зокрема, у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ здійснили успішну атаку на інфраструктуру нафтового термінала в порту «Усть-Луга» Ленінградської області. Це вже четвертий результативний удар по нафтовій логістиці ворога на Балтиці за останній тиждень, що фактично паралізує ключовий експортний хаб РФ.