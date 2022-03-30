Путін зруйнував експорт не лише українського зерна, а й російського

Російські експортери визнали, що війна в Україні суттєво ускладнила їхню роботу

Через війну, яку російський диктатор Володимир Путін почав в Україні, вже страждають експортери російського зерна. Зокрема вони зіштовхуються з труднощами отримання валютної виручки. Також з'явилися серйозні обмеження щодо логістики та оплати, пишуть російські ЗМІ.

Союз експортерів зерна звернувся з листом до Банку Росії, в якому скаржиться на ситуацію. Експортери в листі зазначають, що «багато іноземних банків не відправляють кошти навіть у банки, які офіційно не потрапили під санкції». За їхніми словами, виникає касовий розрив та порушення ковенант (зобов'язання позичальника почати певні дії) за оборотами.

Експортери також зазнають збитків від різниці при погашенні валютних кредитів внаслідок введення обов'язкового продажу 80% валютної виручки. «Виникають курсові різниці між курсом обов'язкового продажу та подальшої купівлі валюти з метою погашення валютних кредитів». Російські бізнесмени також просять владу Путіна розглянути можливість використання курсу іноземних валют на 24 лютого: хочуть закрити форвардні валютні операції, які були укладені до цієї дати. Інакше, кажуть експортери, вони зазнають колосальних збитків.

Голова правління Спілки експортерів зерна Едуард Зернін підкреслив, що з'явилися серйозні обмеження щодо логістики, страхування та оплати зерна. Він визнав, що санкції проти Росії суттєво обмежили їхню роботу.

Зазначимо, уряд України допоможе бізнесу з посівною кампанією, яка розпочалась у всіх частинах країни, де не ведуться активні бойові дії. Ведеться робота над питанням експорту сільськогосподарської продукції, ускладненого війною та тимчасовим блокуванням морських портів.

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