Берегова охорона Греції врятувала 68 мігрантів біля острова Крит – ЗМІ

Врятованих тимчасово розмістять у місцевому відділі ідентифікації мігрантів і біженців

Берегова охорона Греції врятувала в неділю 68 мігрантів у морі поблизу грецького острова Крит, виявлено тіло одного загиблого. Про це повідомило Афінське Македонське агентство новин.

За його даними, в акваторії містечка Палеохора на Криті в даний час проходить операція з транспортування на сушу 68 мігрантів із борту вітрильника, в корпус якого почала надходити вода, коли він знаходився на південь від Криту. До напівзатонулого судна підійшов катер берегової охорони, на який перебралася частина мігрантів, інші пересіли на вантажне судно, що підходило до Палеохори. Троє мігрантів отримали легкі поранення. На острів також було доставлено тіло загиблого.

Врятованих відвезуть до місцевого відділу ідентифікації мігрантів і біженців, а в понеділок їх, як очікується, переведуть в обласний центр – місто Ханья. На місці події також знаходяться групи волонтерів для надання першої допомоги.

Національність прибулих мігрантів не повідомляється.

До слова, мінський аеропорт заповнений мігрантами (відео).

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

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