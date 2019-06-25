Радбез ООН знову засудив напади на танкери в Оманській затоці



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Брифінг представників Радбезу ООН, 25 червня Фото: Укрінформ

Радбез закликав усі країни регіону дотримуватися максимальної стриманості, вдатися до дій для зниження напруження

У понеділок, 24 червня, члени Ради Безпеки ООН засудили напади на нафтові танкери в Оманській затоці та закликали до деескалації.

Про це заявив після засідання голова Радбезу ООН, постпред Кувейту Мансур аль-Отейбі, повідомляє «Укрінформ».

«Члени Ради Безпеки ООН засуджують напад на нафтові танкери, який становить серйозну загрозу мореплаванню та постачанням енергії, порушує міжнародні правила свободи мореплавання та судноплавства, загрожує міжнародному миру та безпеці», - зазначив він.

Радбез закликав усі країни регіону дотримуватися максимальної стриманості, вдатися до дій для зниження напруження. При цьому наголошується, що відмінності між країнами мають вирішуватися мирним шляхом.

У свою чергу тимчасовий постійний представник США при ООН Джонатан Коен зазначив, що поділився з Радбезом ООН даними урядового розслідування США щодо нападів на танкери 12 травня у Фуджейрі та 13 червня в Оманській затоці, а також згадав про нещодавнє збиття Іраном американського безпілотника.

«Єдина держава зі спроможністю та зацікавленістю у всіх цих нападах - це Іран. Інших правдоподібних пояснень немає», - наголосив Коен.

На думку США, напад на американський безпілотний апарат 20 червня був безпідставним, оскільки він не перетинав повітряного простору Ірану. Коен зауважив, що надав членам РБ точні координати інциденту на підтвердження цієї позиції.

«У випадку нападу в Оманській затоці 13 червня дані американської розвідки свідчать про те, що перед вибухом до танкерів наближалися два іранські судна, а після нападу вони спостерігали поряд», - зазначив американський представник.

Представники Британії, Франції та Німеччини у спільній заяві за результатами засідання також засудили напади на танкери та збиття американського безпілотника.

«Всі ці події підвищують ризик прорахунку, який може призвести до конфлікту. Ми закликаємо до деескалації та діалогу з повною повагою до міжнародних правил», - зазначив від імені трьох послів постпред Німеччини Крістоф Гойзген.

Раніше про причетність Ірану до скоєних 13 червня нападів на танкери в Оманській затоці заявили США та Великобританія. Унаслідок інцидентів зазнали значних пошкоджень два нафтові танкери з Норвегії та Японії - Front Altair і Kokuka Courageous.

Натомість у Тегерані відкидають всі звинувачення в свій бік, називаючи їх бездоказовими. Так само Тегеран звинуватив Вашингтон та його союзників у регіоні, головний з яких Ер-Ріяд, у спробі розхитати ситуацію.

Радбез ООН засудив атаку на два нафтові танкери в Оманській затоці.