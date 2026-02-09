РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі

Куба є популярним напрямком відпочинку для російських туристів

Влада Куби попередила іноземні авіакомпанії, що з 9 лютого вони не зможуть заправляти свої літаки в місцевих аеропортах через брак палива. Після цього авіакомпанія «Росія» скасувала єдиний запланований на понеділок рейс з Москви на Кубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Обмеження на заправку повітряних суден триватимуть щонайменше впродовж місяця. Куба є популярним зимовим напрямком відпочинку для російських туристів, їх нині на острові – від чотирьох до 4,7 тис. На Кубу літають авіакомпанії «Росія», яка входить до «Аерофлоту», та Nordwind Airlines.

Російський «Аерофлот» повідомив, що продовжить літати на Кубу, але нібито проведе коригування маршрутів з урахуванням додаткової посадки для дозаправки. Однак де-факто бронювання квитків на рейси до Гавани та Варадеро стало недоступним до 20-х чисел березня. Тим часом у Nordwind Airlines 11 лютого запланований рейс в аеропорт Ольгін, 12 лютого – у Варадеро.

Перельоти на Кубу для РФ без можливості дозаправки там становлять серйозний виклик. Оскільки шлях на острів пролягає лише над «недружніми країнами», варіанти дозаправки в інших аеропортах обмежені.

Куба – остання країна західної півкулі, куди російські авіакомпанії здійснюють перельоти. До грудня вони літали ще до Венесуели, але після військової операції США в країні робити це перестали, і тепер рейси здійснює тільки венесуельська авіакомпанія Conviasa.

️З припиненням перельотів для росіян стане неможливим відпочинок на Кубі, одному з найпопулярніших у росіян напрямків. За підсумками літа 2025 року острів перебував на 10-му місці за популярністю серед російських туристів, а за підсумками року увійшов до топ-15. ️Куба також є важливим авіахабом для перельотів в інші латиноамериканські країни.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що у Куби залишилося нафти приблизно на 15-20 днів. Ситуація загострилася після того, як Мексика скасувала відвантаження, а США блокують постачання з Венесуели.

До слова, мексиканський уряд розглядає варіанти постачання палива на Кубу для підтримки базових потреб острова, таких як електропостачання та транспорт. Головною перешкодою залишаються погрози адміністрації Дональда Трампа запровадити високі мита для будь-якої країни, що забезпечує енергоресурсами комуністичний режим у Гавані.