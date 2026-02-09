Головна Світ Соціум
РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ може втратити останній прямий рейс до Західної півкулі через енергокризу на Кубі
На Кубу літають авіакомпанії «Росія» та Nordwind Airlines
фото: російські ЗМІ

Куба є популярним напрямком відпочинку для російських туристів

Влада Куби попередила іноземні авіакомпанії, що з 9 лютого вони не зможуть заправляти свої літаки в місцевих аеропортах через брак палива. Після цього авіакомпанія «Росія» скасувала єдиний запланований на понеділок рейс з Москви на Кубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Обмеження на заправку повітряних суден триватимуть щонайменше впродовж місяця. Куба є популярним зимовим напрямком відпочинку для російських туристів, їх нині на острові – від чотирьох до 4,7 тис. На Кубу літають авіакомпанії «Росія», яка входить до «Аерофлоту», та Nordwind Airlines.

Російський «Аерофлот» повідомив, що продовжить літати на Кубу, але нібито проведе коригування маршрутів з урахуванням додаткової посадки для дозаправки. Однак де-факто бронювання квитків на рейси до Гавани та Варадеро стало недоступним до 20-х чисел березня. Тим часом у Nordwind Airlines 11 лютого запланований рейс в аеропорт Ольгін, 12 лютого – у Варадеро.

Перельоти на Кубу для РФ без можливості дозаправки там становлять серйозний виклик. Оскільки шлях на острів пролягає лише над «недружніми країнами», варіанти дозаправки в інших аеропортах обмежені.

Куба – остання країна західної півкулі, куди російські авіакомпанії здійснюють перельоти. До грудня вони літали ще до Венесуели, але після військової операції США в країні робити це перестали, і тепер рейси здійснює тільки венесуельська авіакомпанія Conviasa.

️З припиненням перельотів для росіян стане неможливим відпочинок на Кубі, одному з найпопулярніших у росіян напрямків. За підсумками літа 2025 року острів перебував на 10-му місці за популярністю серед російських туристів, а за підсумками року увійшов до топ-15. ️Куба також є важливим авіахабом для перельотів в інші латиноамериканські країни.

Нагадаємо, наприкінці січня стало відомо, що у Куби залишилося нафти приблизно на 15-20 днів. Ситуація загострилася після того, як Мексика скасувала відвантаження, а США блокують постачання з Венесуели.

До слова, мексиканський уряд розглядає варіанти постачання палива на Кубу для підтримки базових потреб острова, таких як електропостачання та транспорт. Головною перешкодою залишаються погрози адміністрації Дональда Трампа запровадити високі мита для будь-якої країни, що забезпечує енергоресурсами комуністичний режим у Гавані.

