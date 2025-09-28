Головна Світ Політика
Парламентські вибори в Молдові: поліція розслідує організовану схему доставки виборців із РФ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Дільниці працюватимуть з 7:00 до 21:00
колаж: glavcom.ua

Поліція розслідує організоване перевезення виборців з Росії до Мінська, яке розцінює як порушення закону

Поліція Молдови розпочала розслідування за фактом організованого перевезення виборців – громадян Молдови – із Російської Федерації до Білорусі. Правоохоронні органи розцінюють це як пряме порушення закону та спробу вплинути на результати парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

У пресрелізі відомства зазначено: «Поліція отримала повідомлення про організоване перевезення виборців з Росії до Білорусі, що є порушенням національного законодавства. Правоохоронні органи проводять перевірку та розслідують обставини для встановлення причетних осіб та припинення подібних дій».

Поліція також опублікувала відео з автобуса, який, імовірно, перевозив виборців.

Для громадян Молдови, які перебувають за кордоном у Росії відкрито дві виборчі дільниці (обидві в Москві), а у Білорусі відкрито одну дільницю (у Мінську).

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові проходять вибори до парламенту, у яких беруть участь 23 виборчі конкуренти: 15 партій, 4 виборчі блоки та 4 незалежні кандидати. Дільниці працюватимуть з 7:00 до 21:00.

Як відомо, президентка Молдови Мая Санду сьогодні, 28 вересня, взяла участь у парламентських виборах і звернулася до громадян країни із закликом прийти на дільниці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

Після голосування Мая Санду наголосила, що Молдова перебуває в небезпеці, і закликала виборців зробити свідомий вибір, який визначить майбутнє країни.

До слова, сьогодні, 28 вересня, у Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на News Maker.

У виборчій кампанії беруть участь 15 партій, чотири блоки та чотири незалежні кандидати.

