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    У світі

    Байден висуне генпрокурора Каліфорнії на пост глави МОЗ

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    Обраний президент США Джо Байден - Байден висуне генпрокурора Каліфорнії на пост глави МОЗ
    Обраний президент США Джо Байден

    Байден прийняв рішення щодо Бесерру протягом останніх декількох днів

    Обраний президент США Джо Байден планує призначити генпрокурора Каліфорнії Хав'єра Бесерру міністром охорони здоров'я і соціальних служб. Раніше його розглядали кандидатом на посаду генерального прокурора США.

    Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела.

    Байден прийняв рішення щодо Бесерру протягом останніх декількох днів. Наголошується, що це стало повною несподіванкою.

    «Бесерра більше цікавився питаннями кримінального правосуддя, імміграційної та податкової політики, і довгий час його вважали кандидатом на посаду генерального прокурора», – пише видання.

    Кандидатуру Бесерру повинен затвердити Конгрес. Тільки після цього він зможе очолити МОЗ США в критичний період для країни в боротьбі з пандемією коронавіруса.

    Як повідомлялося, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

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    Теги: США Джозеф Байден президент хвороби правосуддя
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