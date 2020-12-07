Байден висуне генпрокурора Каліфорнії на пост глави МОЗ
Байден прийняв рішення щодо Бесерру протягом останніх декількох днів
Про це повідомляє New York Times з посиланням на джерела.
Байден прийняв рішення щодо Бесерру протягом останніх декількох днів. Наголошується, що це стало повною несподіванкою.
«Бесерра більше цікавився питаннями кримінального правосуддя, імміграційної та податкової політики, і довгий час його вважали кандидатом на посаду генерального прокурора», – пише видання.
Кандидатуру Бесерру повинен затвердити Конгрес. Тільки після цього він зможе очолити МОЗ США в критичний період для країни в боротьбі з пандемією коронавіруса.
Як повідомлялося, 23 листопада у штабі обраного президента США Джо Байдена розкрили подробиці майбутньої церемонії інавгурації, яка відбудеться 20 січня. Церемонію планують зробити урочистою і при цьому не допустити поширення хвороби.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп не буде присутній на інавгурації новообраного президента Джо Байдена.