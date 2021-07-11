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    Вибори в Молдові: попередні результати

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    Вже є попередні результати - Вибори в Молдові: попередні результати
    Вже є попередні результати

    У Молдові 11 липня вибирали парламент

    У Республіці Молдова 11 липня пройшли парламентські вибори. О 21:00 припинили свою роботу виборчі дільниці й ЦВК почав онлайн підрахунок перших результатів виборів.

    За попередніми результатами лідирують пропрезидентська партія «Дія та солідарність» та блок ПКРСМ-ПСРМ експрезидента Ігоря Додона та комуніста Ігоря Вороніна, передає кореспондент «Главкому».

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    Інфографіка виборчих результатів

    На цей час підраховано понад 50% голосів. За попередніми даними лідирує пропрезидентська партія «Дія та солідарність», за ними слідує блок ПКРСМ-ПСРМ Додона та Вороніна.

    Також за попередніми результатами до парламенту проходить Партія «Шор».

    Нагадаємо, за даними Центральної виборчої комісії Молдови, на позачергових парламентських виборах у країні вже проголосувало понад 30% виборців. Відповідно до молдовського законодавства, це означає, що вибори відбулися.

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    Теги: ЦВК вибори Молдова
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    Вибори в Молдові: попередні результати