Вибори в Молдові: попередні результати

Вже є попередні результати

У Молдові 11 липня вибирали парламент

У Республіці Молдова 11 липня пройшли парламентські вибори. О 21:00 припинили свою роботу виборчі дільниці й ЦВК почав онлайн підрахунок перших результатів виборів.

За попередніми результатами лідирують пропрезидентська партія «Дія та солідарність» та блок ПКРСМ-ПСРМ експрезидента Ігоря Додона та комуніста Ігоря Вороніна, передає кореспондент «Главкому».

На цей час підраховано понад 50% голосів. За попередніми даними лідирує пропрезидентська партія «Дія та солідарність», за ними слідує блок ПКРСМ-ПСРМ Додона та Вороніна.

Також за попередніми результатами до парламенту проходить Партія «Шор».

Нагадаємо, за даними Центральної виборчої комісії Молдови, на позачергових парламентських виборах у країні вже проголосувало понад 30% виборців. Відповідно до молдовського законодавства, це означає, що вибори відбулися.

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