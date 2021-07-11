Явка виборців на парламентських виборах в Молдові становить близько 50%

У Молдові сьогодні пройшли вибори до парламенту

У Республіці Молдова, 11 липня, відбулися парламентські вибори, явка відповідно до даних ЦВК становить 48%, передає кореспондент «Главком».

Зазначається, що більшість виборчих дільниць завершили роботу о 21:00, однак там, де були черги, виборцям дають змогу дочекатися й проголосувати, повідомляє видання DEschide.md.

Відповідно, до даних ЦВК офіційна явка на цей момент становить 48%, що відповідає близько 1462809 млн виборців.

Більшість виборчих дільниць у країні зачиняють свої двері, згідно з виборчим законодавством. Явка на виборах становила понад 48%. До цього часу реалізував своє виборче право 1 462 809

Відмічається, що близько 54% становлять жінки і 46% – чоловіки. При цьому 33% виборців – це люди у віці 56-70 років, 24,71% – вік 41-55 років, 23,66% – вік 26-40 років, 11,06 – вік 71+, а молодь у віці 18-25 років – 7,35%

Нагадаємо, 11 липня у Республіці Молдова проходять дострокові парламентські вибори. Фаворитами перегонів у республіці залишалися пропрезидентська партія «Дія та солідарність» та блок соціалістів та комуністів ПСРМ-ПКРМ, який сформували колишні лідери республіки Ігор Додон та Володимир Воронін.

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