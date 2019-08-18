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    У світі

    РФ каже, що не розгортатиме нові ракети, поки цього не зроблять США

    • Розсилка
    РФ каже, що не розгортатиме нові ракети, поки цього не зроблять США

    Росія готова до діалогу з США щодо ракет середньої і меншої дальності, попри вихід Сполучених Штатів з договору

    Росія не буде розгортати нові ракети до тих пір, поки США не розміщуватиме своїй ракетні системи в Європі та Азії.

    Про це в неділю у інтерв’ю «Россия-24» заявив міністр оборони Росії Сергєй Шойгу в неділю, повідомляє ТАСС.

    Нагадаємо, Сполучені Штати офіційно покинули договір про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) на початку цього місяця, звинувативши Москву у порушенні договору і розробці забороненого типу ракет.

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    Шойгу сказав, що Росія готова до діалогу з США щодо ракет середньої і меншої дальності, попри вихід Сполучених Штатів з договору.

    «Ми як і раніше залишаємо двері відкритими, ми як і раніше дотримуємося того, що поки (у США) не з’являться такі системи в Європі, ми нічого робити такого не будемо, і у нас не з’являться, поки не з’являться (американські ракети) в Азії, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, і у нас не буде там», – сказав Шойгу.

    В свою чергу Меркель звинуватила Росію в розвалі ракетного договору.

    На думку дипломата Система безпеки розвалюється. Світ іде до глобального конфлікту.

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