Головна Світ Економіка
search button user button menu button

РФ втратила одного з головних покупців своєї зброї в Азії – Defense Express

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ втратила одного з головних покупців своєї зброї в Азії – Defense Express
Су-22М4 є на озброєнні ВПС В’єтнаму
фото: вікіпедія (ілюстративне)

«Наразі відбувається справді тектонічний зсув на світовому ринку озброєння»

В’єтнам традиційно був одним із ключових ринків збуту російського озброєння в Азії. Нині бойова авіація ВПС країни укомплектована виключно радянсько-російськими літаками. Зокрема, на озброєнні перебувають 16 Су-22М4, 9 Су-22УМЗК, 5 Су-27СК, 5 Су-27УБК, 35 Су-30МК2 та 12 навчально-бойових Як-130. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Схожа картина спостерігається й в інших видах Збройних сил В’єтнаму, де також домінує техніка радянського та російського виробництва. Водночас ще у 2022 році Ханой заявив про курс на диверсифікацію закупівель озброєнь з метою зменшення залежності від РФ, а практичні кроки в цьому напрямі розпочалися ще раніше.

Наразі з’явилися повідомлення, що В’єтнам і Франція суттєво наблизилися до домовленостей щодо можливого постачання винищувачів Rafale. Інформація про ймовірну закупівлю цих французьких літаків з’являлася ще у 2024 році, тоді як основи для такої співпраці були закладені значно раніше – у 2013 році, коли дві країни підписали угоду про оборонне співробітництво.

«При чому, ситуація із відмовою від подальших закупівель російської зброї торкнеться й інших сфер, і тут вже є певні рухи. Так, замість того, щоб замовляти у РФ додаткові Т-90С, В’єтнам вирішив модернізувати свої старі танки Т-54 та Т-55 за участі Ізраїлю», – наголошує видання.

Також США зняли з В’єтнаму ембарго на продаж йому озброєння ще у 2016 році. Відтоді в’єтнамці вже встигли замовити у США озброєння на близько $400 млн, зокрема кораблі берегової охорони та навчальні літаки, а також зараз збираються придбати транспортні літаки C-130J.

Крім Rafale, В’єтнам, щонайменше раніше вів переговори із США, щодо можливої закупівлі винищувачів F-16. Але, судячи з усього жодних просувань у цьому напрямку не було. До того ж у В’єтнаму досить таки невеликий оборонний бюджет на рівні $10 млрд, й навряд чи країна зможе дозволити закупівлю одразу обох літаків.

«РФ остаточно втратила, цей великий, й традиційний ринок збуту свого озброєння, а також важливого союзника у регіоні, і наразі відбувається справді тектонічний зсув на світовому ринку озброєння», – йдеться у матеріалі.

До слова, російський диктатор Володимир Путін оголосив про укладення значних контрактів на експорт озброєнь до країн Африки. За словами Путіна, Москва «щиро цінує історично міцні зв’язки та по-справжньому довірливі відносини з країнами Африки» й, попри тиск Заходу, африканські партнери нібито готові розширювати співпрацю з Росією у військовій та військово-технічній сферах.

Читайте також:

Теги: В'єтнам росія зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський увів у дію нові санкції РНБО
Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній
Вчора, 10:39
Через майже чотири роки Віктор Дмитренко вдруге повернувся додому з полону РФ
Додому повернувся батько п’яти дітей, який двічі потрапляв у російський полон
7 лютого, 17:59
Європа вимагає участі в дипломатичних контактах з Росією щодо війни
Лідери Латвії та Естонії закликали ЄС призначити посланця для переговорів з РФ
4 лютого, 20:17
На території Петрозаводська з’явилися вантажівки та інша техніка
РФ нарощує військову присутність біля Фінляндії: аналітики назвали причину
2 лютого, 09:44
РФ втратить членство в МАГАТЕ? Шмигаль повідомив про засідання керівної ради
РФ втратить членство в МАГАТЕ? Шмигаль повідомив про засідання керівної ради
30 сiчня, 15:57
Майбутнє росіян, яке має змусити замислитися
Людей замінять роботи? Майбутнє, яке чекає росіян після війни
26 сiчня, 09:31
Українські артисти Наталія Мацак та Сергій Кривоконь потрапили у скандал
Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
22 сiчня, 16:02
Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч
Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч
22 сiчня, 05:32
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
У російському Серпухові стався блекаут після пожежі на підстанції
16 сiчня, 23:26

Економіка

Ціни на нафту знизилися: що стало причиною
Ціни на нафту знизилися: що стало причиною
РФ втратила одного з головних покупців своєї зброї в Азії – Defense Express
РФ втратила одного з головних покупців своєї зброї в Азії – Defense Express
Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній
Україна ввела нові санкції проти РФ: у списку понад 120 осіб і компаній
Росія планує перекласти пенсійні виплати на плечі родичів
Росія планує перекласти пенсійні виплати на плечі родичів
Долар перетворюється на токсичну валюту через витівки Трампа – The Economist
Долар перетворюється на токсичну валюту через витівки Трампа – The Economist
Одна з криптобірж випадково роздала біткоїни на $44 млрд
Одна з криптобірж випадково роздала біткоїни на $44 млрд

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua