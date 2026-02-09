РФ втратила одного з головних покупців своєї зброї в Азії – Defense Express

«Наразі відбувається справді тектонічний зсув на світовому ринку озброєння»

В’єтнам традиційно був одним із ключових ринків збуту російського озброєння в Азії. Нині бойова авіація ВПС країни укомплектована виключно радянсько-російськими літаками. Зокрема, на озброєнні перебувають 16 Су-22М4, 9 Су-22УМЗК, 5 Су-27СК, 5 Су-27УБК, 35 Су-30МК2 та 12 навчально-бойових Як-130. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Defense Express.

Схожа картина спостерігається й в інших видах Збройних сил В’єтнаму, де також домінує техніка радянського та російського виробництва. Водночас ще у 2022 році Ханой заявив про курс на диверсифікацію закупівель озброєнь з метою зменшення залежності від РФ, а практичні кроки в цьому напрямі розпочалися ще раніше.

Наразі з’явилися повідомлення, що В’єтнам і Франція суттєво наблизилися до домовленостей щодо можливого постачання винищувачів Rafale. Інформація про ймовірну закупівлю цих французьких літаків з’являлася ще у 2024 році, тоді як основи для такої співпраці були закладені значно раніше – у 2013 році, коли дві країни підписали угоду про оборонне співробітництво.

«При чому, ситуація із відмовою від подальших закупівель російської зброї торкнеться й інших сфер, і тут вже є певні рухи. Так, замість того, щоб замовляти у РФ додаткові Т-90С, В’єтнам вирішив модернізувати свої старі танки Т-54 та Т-55 за участі Ізраїлю», – наголошує видання.

Також США зняли з В’єтнаму ембарго на продаж йому озброєння ще у 2016 році. Відтоді в’єтнамці вже встигли замовити у США озброєння на близько $400 млн, зокрема кораблі берегової охорони та навчальні літаки, а також зараз збираються придбати транспортні літаки C-130J.

Крім Rafale, В’єтнам, щонайменше раніше вів переговори із США, щодо можливої закупівлі винищувачів F-16. Але, судячи з усього жодних просувань у цьому напрямку не було. До того ж у В’єтнаму досить таки невеликий оборонний бюджет на рівні $10 млрд, й навряд чи країна зможе дозволити закупівлю одразу обох літаків.

«РФ остаточно втратила, цей великий, й традиційний ринок збуту свого озброєння, а також важливого союзника у регіоні, і наразі відбувається справді тектонічний зсув на світовому ринку озброєння», – йдеться у матеріалі.

До слова, російський диктатор Володимир Путін оголосив про укладення значних контрактів на експорт озброєнь до країн Африки. За словами Путіна, Москва «щиро цінує історично міцні зв’язки та по-справжньому довірливі відносини з країнами Африки» й, попри тиск Заходу, африканські партнери нібито готові розширювати співпрацю з Росією у військовій та військово-технічній сферах.