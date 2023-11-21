РФ заявила про збиття безпілотника в Орловській області

Місцеві жителі зазначають, що кілька вибухів було чутно у Шабликінському районі

Увечері, 20 листопада в Орловській області РФ пролунали вибухи, повідомляють про знищений безпілотник. Про це повідомляє губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков.

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Місцеві жителі зазначають, що кілька вибухів було чутно у Шабликінському районі.

Кличков зазначив, що дрон літакового типу було знищено над територією Шабликинського району Орловської області.

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«Знешкоджено безпілотний літальний апарат літакового типу. За оперативними даними, пошкоджень та постраждалих немає. Правоохоронним блоком проводяться необхідні заходи, ситуація знаходиться під контролем», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 листопада під Москвою було неспокійно, лунали вибухи. Міністерство країни-агресорки заявило про нібито перехоплення над територією Московської області безпілотника.

Також у ніч на 19 листопада російська ППО нібито спрацювала неподалік столиці РФ та збила безпілотник.

Нагадаємо, у суботу, 18 листопада, у Росії спалахнула сильна пожежа. У Білгородській області згорів військовий госпіталь.

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Як повідомлялося, зранку 17 листопада росіяни заявили про атаку дрона на авіазавод, що виробляє ракети. Повідомляється, що нібито український безпілотник намагався атакувати авіаційний завод у Смоленську (РФ).





