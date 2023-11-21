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РФ заявила про збиття безпілотника в Орловській області

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ заявила про збиття безпілотника в Орловській області
фото з відкритих джерел

Місцеві жителі зазначають, що кілька вибухів було чутно у Шабликінському районі

Увечері, 20 листопада в Орловській області РФ пролунали вибухи, повідомляють про знищений безпілотник. Про це повідомляє губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков.

Місцеві жителі зазначають, що кілька вибухів було чутно у Шабликінському районі.

Кличков зазначив, що дрон літакового типу було знищено над територією Шабликинського району Орловської області.

«Знешкоджено безпілотний літальний апарат літакового типу. За оперативними даними, пошкоджень та постраждалих немає. Правоохоронним блоком проводяться необхідні заходи, ситуація знаходиться під контролем», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 листопада під Москвою було неспокійно, лунали вибухи. Міністерство країни-агресорки заявило про нібито перехоплення над територією Московської області безпілотника.

Також у ніч на 19 листопада російська ППО нібито спрацювала неподалік столиці РФ та збила безпілотник.

Нагадаємо, у суботу, 18 листопада, у Росії спалахнула сильна пожежа. У Білгородській області згорів військовий госпіталь.

Як повідомлялося, зранку 17 листопада росіяни заявили про атаку дрона на авіазавод, що виробляє ракети. Повідомляється, що нібито український безпілотник намагався атакувати авіаційний завод у Смоленську (РФ).


 
 

Теги: перехоплення госпіталь безпілотник завод пожежа

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