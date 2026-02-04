Головна Світ Політика
Путін дотримав свого слова: Трамп прокоментував масовану атаку Росії на Україну

Путін дотримав свого слова: Трамп прокоментував масовану атаку Росії на Україну
фото: AP

Дональд Трамп виправдав удари Путіна по Україні, змінивши терміни енергетичного перемир'я у своїй заяві 

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін «стримав слово» щодо тижневої паузи в обстрілах України, яка нібито тривала з неділі по неділю, пише «Главком».

Американський лідер наголосив, що особисто просив Кремль припинити удари через екстремальні морози, і назвав факт тижневого затишшя позитивним сигналом для дипломатії. Водночас Трамп констатував, що після завершення обумовленого терміну Росія завдала по Україні потужного удару.

Натомість президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні висловив зовсім іншу оцінку подій. Він наголосив, що Росія фактично знехтувала проханням Трампа, не дочекавшись навіть кінця визначеного тижня. За словами Зеленського, Москва відповіла на дипломатичні зусилля США рекордним використанням балістичних ракет, що ставить під сумнів будь-які майбутні обіцянки Кремля.

Глава держави зауважив, що хоча з 30 січня масштабних атак на енергосистему справді майже не фіксували, Росія використала цю паузу лише для переорієнтації цілей. Зокрема, під удари потрапила залізнична логістика та газова інфраструктура, а масований обстріл енергетики в ніч на 3 лютого став доказом того, що РФ лише накопичувала сили. Зеленський підкреслив: Москва свідомо використовує пік холодів як інструмент тиску, намагаючись змусити Україну до капітуляції.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова утримуватися від атак на російські паливно-енергетичні об’єкти за умови, що агресор повністю припинить удари по українській генерації та розподільчих мережах.

До слова, Російська Федерація нібито погодилася на прохання президента США Дональда Трампа тимчасово утриматися від ударів по Україні до 1 лютого.

