Чому РФ нищить українську інфраструктуру та міста?

Росіяни окупують скільки можуть і так надовго скільки зможуть

Бо керівництво РФ вже знає, що Україна ніколи не буде російською – так не діставайся вже ти нікому.

Тому будуть нищення міст, радянської спадщини на зразок ГЕС, ТЕЦ, по АЕС трохи бояться, бо наслідки будуть і для них, зокрема міжнародні, по культурній спадщині.

Окупують скільки можуть і так надовго скільки зможуть, знищать скільки вдасться. Все від безсилої люті.

Недорейх.

Потім будуть репарації, відновлення України та дерашизація росіян.

Як казав Шекспір – нічого нового під Місяцем.

Головне до цього моменту дожити.