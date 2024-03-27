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Мирослав Гай Блогер

Чому РФ нищить українську інфраструктуру та міста?

glavcom.ua
Російські війська влаштували ракетну атаку на Київ 25 березня
фото: glavcom.ua

Росіяни окупують скільки можуть і так надовго скільки зможуть

Бо керівництво РФ вже знає, що Україна ніколи не буде російською – так не діставайся вже ти нікому.

Тому будуть нищення міст, радянської спадщини на зразок ГЕС, ТЕЦ, по АЕС трохи бояться, бо наслідки будуть і для них, зокрема міжнародні, по культурній спадщині.

Окупують скільки можуть і так надовго скільки зможуть, знищать скільки вдасться. Все від безсилої люті.

Недорейх.

Потім будуть репарації, відновлення України та дерашизація росіян.

Як казав Шекспір – нічого нового під Місяцем.

Головне до цього моменту дожити.

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Теги: росія війна Україна репарації

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Мирослав Гай

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