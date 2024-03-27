Чому РФ нищить українську інфраструктуру та міста?
Росіяни окупують скільки можуть і так надовго скільки зможуть
Бо керівництво РФ вже знає, що Україна ніколи не буде російською – так не діставайся вже ти нікому.
Тому будуть нищення міст, радянської спадщини на зразок ГЕС, ТЕЦ, по АЕС трохи бояться, бо наслідки будуть і для них, зокрема міжнародні, по культурній спадщині.
Окупують скільки можуть і так надовго скільки зможуть, знищать скільки вдасться. Все від безсилої люті.
Недорейх.
Потім будуть репарації, відновлення України та дерашизація росіян.
Як казав Шекспір – нічого нового під Місяцем.
Головне до цього моменту дожити.
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