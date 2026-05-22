Держсекретар США назвав Кубу загрозою національній безпеці

Лариса Голуб
Представник адміністрації Трампа Марко Рубіо заявив, що Куба завжди становила загрозу
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що кубинський режим становить пряму загрозу національній безпеці США. Водночас шанси на досягнення будь-якої мирної угоди між Вашингтоном і Гаваною наразі є вкрай невисокими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телерадіокомпанію BBC.

Очільник Держдепартаменту США підкреслив, що дипломатичні інструменти все ще залишаються пріоритетом для Вашингтона у врегулюванні кубинського питання. Проте він чітко наголосив на праві та зобов'язанні президента Дональда Трампа жорстко відповідати на будь-які виклики, що загрожують безпеці американської держави.

Під час свого виступу Марко Рубіо відкрито назвав Кубу головним спонсором тероризму в регіоні. Реакція Гавани на ці слова була миттєвою. Кубинський уряд офіційно звинуватив американського високопосадовця у брехні. Представники кубинського режиму заявили, що подібна риторика Білого дому є свідомою спробою спровокувати пряму воєнну агресію проти острова.

Варто зазначити, що останніми тижнями напруга між країнами стрімко зростає. Адміністрація Дональда Трампа все частіше публічно натякає на можливість проведення військової операції проти Куби для нейтралізації загроз у регіоні.

Зауважимо, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті, Трамп заявив, що Куба є «країною, що зазнала невдачі», і що його адміністрація намагається допомогти їй «на гуманітарній основі».

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть вирішити розбіжності з Кубою мирним шляхом, проте Білий дім має серйозні сумніви щодо можливості досягти дипломатичного врегулювання з поточним урядом у Гавані.

Як відомо, американська федеральна прокуратура офіційно звинуватила Рауля Кастро у знищенні цивільних літаків у 1996 році, на бортах яких перебували емігранти з Маямі. Цей крок збігся в часі з посиленням тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на кубинський режим. 

Оприлюднений у Маямі обвинувальний акт закидає 94-річному Кастро організацію вбивства та збиття двох беззбройних літаків гуманітарної організації «Брати на порятунок». Разом із ним у справі проходять ще п'ятеро осіб, зокрема троє військових пілотів Куби.

Нагадаємо, президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія з боку США призведе до кровопролиття та непередбачуваних наслідків. 

На тлі зростання напруженості між країнами кубинський лідер запевнив у соцмережі X, що Гавана не має агресивних планів чи намірів проти жодної держави, включно зі США, про що американському уряду добре відомо. Він додав, що Куба вже зазнає багатовимірного тиску, але має повне право на захист, який не може чесно використовуватися як привід для розв'язання війни.

