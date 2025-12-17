Головна Світ Соціум
Півострів у Європі обертається за годинниковою стрілкою: вчений дослідив причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Підтверджено обертання півострова, ключову роль відіграє Гібралтарська дуга
фото: wikipedia

Гібралтарська дуга змушує Іберійський півострів рухатися

Вчений Асьєр Мадарит з Університету Країни Басків підтвердив, що Іберійський (Пірінейський) півострів справді обертається за годинниковою стрілкою, що відкриває нові можливості для вивчення геодинаміки регіону. Про це пише «Главком» із посиланням на labrujulaverde.com.

Результати дослідження базуються на порівнянні даних: поля деформацій, отримані із супутників та інформація про землетруси останніх років.

Порівняння цих джерел дозволило дослідникам краще зрозуміти тектонічні процеси на межі Євразійської та Африканської плит. Дослідники змогли визначити, які ділянки кордону плит вже відчувають вплив їхнього зіткнення, а які продовжують формуватися під дією західного зміщення Гібралтарської дуги.

За словами Асьєра Мадарита, обертання Іберійського півострова за годинниковою стрілкою підтверджено, і головну роль у цьому відіграє саме Гібралтарська дуга.

На схід від протоки гора дуги поглинає деформацію від зіткнення плит, тим самим знижуючи напругу, що передається на Іберію. На заході відбувається пряме зіткнення Іберійської та Африканської плит. Це створює додаткове зміщення півострова з південного заходу, що безпосередньо сприяє його обертанню.

Незважаючи на наявність багатьох районів з активними деформаціями та землетрусами, точні тектонічні структури цих зон поки що залишаються невідомими. Поля напружень та деформацій, розраховані вченими, допомагають визначити потенційні ділянки для подальшого вивчення.

У майбутньому дослідники сподіваються з'ясувати, які розломи та складки існують у регіоні, як вони рухаються та які землетруси можуть спричиняти і оцінити можливу магнітуду цих землетрусів.

До слова, у 2025 році Іспанія зіткнулася з рекордною кількістю туристів з інших країн, що може вплинути на відпочинок у донедавна низький сезон. Річ у тім, що піковий туристичний сезон в Іспанії може розтягнутися з літа на осінь.

Теги: Іспанія наука

