Рішення Німеччини про компенсації євреям-блокадникам спровокувало скандал: росіяни теж вимагають грошей

Росіяни заявляють, що їх «глибоко обурює поділ блокадників за національною ознакою»

Російська влада, прикриваючись начебто вимогами єврейських організацій, вимагає, аби Берлін переглянув своє рішення

У Росії «ініціативна група» вирішила звернутися до уряду Німеччини після рішення ФРН про виплати компенсації євреям, які пережили блокаду Ленінграда в роки Другої світової війни. Про це повідомив голова комітету із зовнішніх зв'язків Санкт-Петербурга РФ Євген Григор'єв, його цитує сайт міського уряду.

Григор’єв каже, що «ініціативну групу» вже приступила до формування такого списку (підписів) для звернення до німецького уряду.

«У першому рядку вони пишуть, що їх глибоко обурює поділ блокадників за національною ознакою», – сказав Григор'єв.

Раніше стало відомо, що ізраїльтяни, які пережили блокаду Ленінграда, зможуть отримувати щомісячну пенсію з Німеччини.

У Claims Conference повідомили, що нова програма допомоги, яка грунтується на географічному принципі, вже відкрита для отримання прохань від претендентів. Сума щомісячної допомоги складе €375 (близько $443). Крім того, будуть виплачуватися і символічна одноразова допомога з Фонду дітей Голокосту – для людей, що піддавалися нацистським переслідувань і народилися в 1928 році і пізніше.

У Claims Conference підкреслили, що мова йде приблизно про 6500 осіб які пережили Голокост, і які вперше зможуть претендувати на щомісячну ренту з Німеччини.

Також нагадаємо, що оприлюднено перші імена нацистів, що розстрілювали людей у Бабиному Яру.