Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Данілов пояснив, чи застосує Путін ядерну зброю проти України

Альона Боженко
glavcom.ua
Данілов пояснив, чи застосує Путін ядерну зброю проти України
Данілов оцінив ризики застосування ядерної зброї Росією
фото: Уніан

У разі використання ядерної зброї РФ опиниться в ізоляції від цивілізованого світу

Російський диктатор Володимир Путін не застосує проти України стратегічну ядерну зброю. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає «Настоящее время».

«Стратегічну ядерну зброю Путін точно використовувати не буде. Навіть якщо він використовує тактичну ядерну зброю, це буде кінець Російської Федерації», – сказав він.

Данілов зазначив, що у разі застосування тактичної зброї одразу розпочнеться ізоляція країни-агресора від цивілізованого світу. За його словами, буде анклав, з яким ніхто не бажатиме мати справу, зокрема й Китай.

Нагадаємо, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї. Розроблений РНБО план дій на випадок тактичного ядерного удару максимально оприлюднять найближчими днями.

Зазначимо, 27 вересня Медведєв заявив, що Росія має право використовувати ядерну зброю, якщо це необхідно, якщо її або її союзники будуть атакувати за допомогою цього типу зброї. Використання ядерної зброї відбуватиметься відповідно до «основ державної політики в галузі ядерного стримування».

На запитання, чи є це офіційною позицією Кремля, Пєсков відповів, мовляв, «достатньо згадати відповідну позицію доктрини». 

Як стало відомо, країна-терористка купить пігулки від радіації на суму майже на 5 млн рублів.  

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні. 

Теги: росія РНБО путін ядерна зброя Олексій Данілов диктатор

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор давно погрожує знищити увесь світ
Ядерна загроза. Хто зупинить божевільну Росію
23 вересня, 16:23
Путін звернувся до учасників конференції щодо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Чи буде ядерна війна. Путін зробив заяву
1 серпня, 21:06
Запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Ярс» з аеродрому під час військових навчань 19 лютого 2022 року
Ядерна зброя проти України? США у приватному порядку попередили Путіна ТЕМА ТИЖНЯ
24 вересня, 20:35

Події в Україні

Системи ППО збили чотири ракети, які росіяни випустили по Україні
Системи ППО збили чотири ракети, які росіяни випустили по Україні
Данілов пояснив, чи застосує Путін ядерну зброю проти України
Данілов пояснив, чи застосує Путін ядерну зброю проти України
Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх», – Буданов
Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх», – Буданов
Арестович спрогнозував подальшу долю Кримського мосту
Арестович спрогнозував подальшу долю Кримського мосту
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу
У кількох областях прогриміли вибухи
У кількох областях прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Пентагон розкрив мету проведення Кремлем «референдумів»
64K
Як реагувати на ядерний шантаж? Меркель дала пораду, бо добре знає Путіна
30K
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)
29K
Аналітики ISW спрогнозували, коли Путін оголосить анексію окупованих територій
25K
Збройні сили накрили готель з окупантами (відео)
25K
Кремль прокоментував слова Зеленського про переговори із РФ

Новини

П'ять хороших новин 28 вересня, які наближають перемогу
Сьогодні, 21:07
Партія Порошенка вимагає нової люстрації
Сьогодні, 16:00
Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Сьогодні, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Сьогодні, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту