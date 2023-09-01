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Робота московських аеропортів знову паралізована

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Робота московських аеропортів знову паралізована
Аеропорт «Внуково», зокрема, не приймає і не відправляє літаки
фото з відкритих джерел

У двох московських аеропортах введено спеціальним режим «Килим»

Аеропорти «Внуково» та «Домодєдово» столиці країни-агресорки – Москви - тимчасово закрито на прийом і виліт літаків. Про це повідомляють російські ЗМІ.

В аеропортах введено спеціальним режим «Килим», який застосовується, коли в небі виявляють невідомі об’єкти.

Щонайменше 32 авіарейси затримано та 20 скасовано в московських аеропортах.

Робота московських аеропортів знову паралізована фото 1

Про причину призупинення роботи московських аеропортів не повідомляється.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня всі аеропорти Москви не працювали. Також повітряний простір було закрито над аеропортами Тульської, Ліпецької, Орловської і Калузької областей РФ.

У ніч 30 серпня по Росії було завдано до п'яти окремих ударів дронами-камікадзе, що стало найбільшою атакою на Росію з початку війни

Теги: Москва аеропорт безпілотник

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