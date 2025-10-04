Мюнхенський аеропорт вдруге за добу закрився через невідомі дрони

Численні сполучення скасовано

Обидві злітно-посадкові смуги міжнародного аеропорту Мюнхена закрито вже вдруге менш ніж за 24 години через нові спостереження дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Влада повідомила, що обмеження польотів були введені Німецькою службою управління повітряним рухом як запобіжний захід. Аеропорт зупинив операції до наступного повідомлення.

Поліція аеропорту підтвердила, що обидві смуги були закриті. Капітан літака, рейс якого до Лондона було скасовано, повідомив пасажирам, що злітно-посадкові смуги закриті через спостереження дронів поруч з ними, при цьому в небі патрулюють поліцейські гелікоптери.

За даними Flightradar24, кілька рейсів, що прямували до Мюнхена, змушені були кружляти на відстані від аеропорту. На сайті аеропорту повідомили, що щонайменше 10 рейсів було перенаправлено з 20:35 за місцевим часом (18:35 за Гринвічем).

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував розробку нового законодавства, яке дозволить поліції звертатися до військових з проханням збивати дрони.

Нагадаємо, федеральна поліція повідомила, що кілька осіб помітили дрон поблизу летовища. Згодом з’явилися повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту. Аеропорт Мюнхена закрито через спостереження за дроном.