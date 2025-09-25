Збиття російських літаків у повітряному просторі ЄС. Фон дер Ляєн зробила заяву

Урсула фон дер Ляєн: «Ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території»

Збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн ЄС, наразі обговорюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у коментарі CNN.

Журналісти запитали думку очільниці Єврокомісії після заяви президента США Дональда Трампа, що, на його думку, НАТО має збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Минулої п'ятниці, 19 вересня, російські винищувачі 12 хвилин літали у повітряному просторі Естонії над Фінською затокою.

«Моя думка – що ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає, що якщо є вторгнення у наш повітряний простір, тоді – звісно ж, після дуже зрозумілого попередження – варіант зі збиттям такого винищувача – «на столі», – каже вона.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.

Нагадаємо, НАТО обговорює способи реагування на те, що російська авіація порушує повітряний простір країн-членів. Європейські чиновники бачать у цьому навмисну спробу Росії перевірити, наскільки серйозно Альянс ставиться до захисту своїх союзників.

Російські військові літаки й раніше час від часу залітали на територію НАТО, але з початку повномасштабного вторгнення в Україну такі випадки стали частішими. Експерти вважають, що такими діями Росія намагається продемонструвати силу в умовах невдач на фронті в Україні. Водночас це може бути попередженням для Заходу не втручатися глибше в конфлікт.

До слова, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.