Головна Світ Політика
search button user button menu button

Збиття російських літаків у повітряному просторі ЄС. Фон дер Ляєн зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Збиття російських літаків у повітряному просторі ЄС. Фон дер Ляєн зробила заяву
Очільниця Єврокомісії не виключає збиття російських літаків
скріншот з відео CNN

Урсула фон дер Ляєн: «Ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території»

Збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн ЄС, наразі обговорюється. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у коментарі CNN.

Журналісти запитали думку очільниці Єврокомісії після заяви президента США Дональда Трампа, що, на його думку, НАТО має збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір. Минулої п'ятниці, 19 вересня, російські винищувачі 12 хвилин літали у повітряному просторі Естонії над Фінською затокою.

«Моя думка – що ми маємо захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає, що якщо є вторгнення у наш повітряний простір, тоді – звісно ж, після дуже зрозумілого попередження – варіант зі збиттям такого винищувача – «на столі», – каже вона.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що Альянс збирається ухвалювати рішення щодо застосування сили проти літаків чи дронів, які порушують його повітряний простір, ґрунтуючись на розвідінформації щодо рівня загрози, який вони можуть нести.

Нагадаємо, НАТО обговорює способи реагування на те, що російська авіація порушує повітряний простір країн-членів. Європейські чиновники бачать у цьому навмисну спробу Росії перевірити, наскільки серйозно Альянс ставиться до захисту своїх союзників.

Російські військові літаки й раніше час від часу залітали на територію НАТО, але з початку повномасштабного вторгнення в Україну такі випадки стали частішими. Експерти вважають, що такими діями Росія намагається продемонструвати силу в умовах невдач на фронті в Україні. Водночас це може бути попередженням для Заходу не втручатися глибше в конфлікт.

До слова, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Читайте також:

Теги: Європейський Союз Урсула фон дер Ляєн літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країни-сусіди України хочуть компенсацій для фермерів через імпорт агропродукції
Імпорт української агропродукції. Словаччина та Польща вимагають від ЄС компенсації
Вчора, 10:58
Міноборони РФ зробило заяву про порушення повітряного простору Естонії
Міноборони РФ зробило заяву про порушення повітряного простору Естонії
20 вересня, 01:11
Російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської нафтоплатформи в Балтиці
Російські винищувачі порушили зону безпеки біля польської нафтоплатформи в Балтиці
19 вересня, 23:51
Унаслідок удару загинуло понад 20 людей
Голова Євроради відреагував на удар Росії по Яровій
9 вересня, 16:17
Повітряне судно розбилося під час проведення сільгоспробіт
У Ростовській області розбився Ан-2: пілот загинув
9 вересня, 11:37
Трамп звинуватив Європу у закупівлі російської нафти під час напруженої розмови з лідерами ЄС
Європейські лідери отримали на горіхи від Трампа через закупівлю російської нафти – Bild
4 вересня, 23:26
Літак, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії, залишився без електронних навігаційних засобів
У Болгарії екстрено сів літак фон дер Ляєн: підозрюється російське втручання
1 вересня, 13:11
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
30 серпня, 01:54
Активно вивчають цю ідею Фінляндія та Польща
ЄС планує відновити болота для захисту від Росії
27 серпня, 20:58

Політика

Збиття російських літаків у повітряному просторі ЄС. Фон дер Ляєн зробила заяву
Збиття російських літаків у повітряному просторі ЄС. Фон дер Ляєн зробила заяву
Росія збудує АЕС на території Ірану
Росія збудує АЕС на території Ірану
Британія вигадала оригінальний спосіб, як зекономити на утриманні вʼязнів
Британія вигадала оригінальний спосіб, як зекономити на утриманні вʼязнів
Один із найближчих соратників Трампа залишає Білий дім – Axios
Один із найближчих соратників Трампа залишає Білий дім – Axios
Адміністрація Трампа повертає на роботу звільнених Маском держслужбовців – CNN
Адміністрація Трампа повертає на роботу звільнених Маском держслужбовців – CNN
Атака на Україну, дрони над Данією, Трамп втрачає терпіння щодо РФ: головне за ніч
Атака на Україну, дрони над Данією, Трамп втрачає терпіння щодо РФ: головне за ніч

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua