Польща обмежила авіарейси вздовж кордону з Україною та Білоруссю

Василь Галущак
Василь Галущак
Польща обмежила авіарейси вздовж кордону з Україною та Білоруссю
Можуть бути дозволені польоти, пов'язані із захистом критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Після узгодження з відповідними службами можуть бути дозволені польоти державної та санітарної авіації та польоти, що виконуються у випадках загрози життю чи здоров'ю людей або тварин

З 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордонів з Білоруссю та Україною обмежено повітряний рух. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMF FM. Обмеження запроваджено з міркувань національної безпеки, відповідно до постанови Міністра інфраструктури про обмеження польотів на період не більше трьох місяців.

У заяві Польського агентства аеронавігаційних послуг (PANSA) йдеться, що на прохання Оперативного командування Збройних сил Польщі з 10 вересня, 22:00 до 9 грудня, 23:59, діють обмеження повітряного руху у східній частині Польщі у вигляді обмеженої зони EP R129. Згідно з графіками, представленими PANSA, зона EP R129 охоплює весь кордон з Білоруссю та Україною.

У відомстві наголосили, що в зоні EP R129 діє повна заборона на польоти від заходу до сходу сонця, за винятком військових літаків. Крім того, в зоні діє цілодобова заборона на польоти цивільних безпілотних літальних апаратів. Від сходу до заходу сонця в зоні EP R129 заборонені польоти, за винятком: пілотованих літальних апаратів, що здійснюють польоти після подання плану польоту, оснащених робочим транспондером, що працює в режимах A та C, або в режимі S, підтримуючи безперервний моніторинг голосового зв'язку "повітря-земля" з відповідним органом ОПР та, за необхідності, встановлюючи двосторонній зв'язок на відповідному каналі зв'язку відповідного органу ОПР; військових літальних апаратів; що здійснюються під кодовими словами GARDA, ALPHA SCRAMBLE; зі статусом HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR.

У повідомленні зазначається, що після узгодження з відповідними службами можуть бути дозволені польоти державної та санітарної авіації, а також польоти, що виконуються для надання допомоги у випадках загрози життю чи здоров'ю людей чи тварин, «включаючи, зокрема, під час стихійних лих, катастроф, екологічних загроз або надзвичайних ситуацій». Крім того, можуть бути дозволені також польоти, пов'язані із захистом та контролем критичної інфраструктури. У PANSA наголосили, що польоти повітряних суден, які не відповідають критеріям заборони, в активну зону є порушенням положень Закону про авіацію.

Нагадаємо, у Польщі уламки російського «шахеда» впали на житловий будинок. Російський безпілотник впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля поблизу Влодави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News. Унаслідок падіння безпілотника було пошкоджено дах будинку та автомобіль. Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

