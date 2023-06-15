«Росія буде знищена». У Тбілісі на пам’ятниках з’явились антивоєнні плакати (фото)

Антивоєнні гасла та вірші з’явилися на пам’ятниках Пушкіну, Лермонтову, Маяковському, Грибоєдову, Горькому та іншим

Уночі 13 червня у столиці Грузії Тбілісі невідомі обклеїли антивоєнними плакатами пам’ятники поетам і письменникам, пов’язаним із Росією та Радянським союзом. Про це пише Paper Kartuli.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Акція отримала назву «Ніч Росії». Її організатори побажали лишитись анонімними.

Антивоєнні гасла та вірші російською мовою з’явилися на пам’ятниках Пушкіну, Лермонтову, Маяковському, Грибоєдову, Горькому та іншим.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, на пам’ятнику Грибоєдову розмістилися рядки «Что нового подарит нам Москва? Сегодня – взрыв по мирным, завтра – будет два» («Що ще нового подарує нам Москва? Сьогодні удар по цивільних, завтра – буде два»).

А пам’ятник Маяковському прикрасили віршем:

«Стою посрамлённо,

Придавлен пятой

Войны тяжкого груза.

Смотрите,

сочувствуйте,

я – гражданин

Страны, взрывающей дамбы и шлюзы!».

(«Стою присоромлений, придавлений п’ятою тягаря війни. Дивіться, співчувайте, я – громадянин держави, що підриває дамби і шлюзи»).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, активісти обклеїли пам’ятник Пушкіну його рядками з «Казки про мертву царівну» про «розваги» богатирів.

Також з’явився плакат зі словами «Росія буде знищена» і плакат із нагадуванням, що Грузія має остерігатися російського шляху.

6 фото На весь екран









У Тбілісі пройшла антивоєнна акція «Ніч Росії» фото: Telegram / Paper Kartuli

Нагадаємо, Тбілісі планує завершити виконання 12 рекомендацій Єврокомісії у червні, щоб Грузія могла отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу в грудні цього року.

До слова, з 1 вересня банки Грузії зможуть негайно видавати росіянам з їх рахунків не більше 20% іноземної валюти, що зберігається на них. Це випливає із розпорядження регулятора. До цього часу можна видавати громадянам країни-агресора 60% валюти.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі назвав підрив Каховської ГЕС одним із наслідків війни проти України, яку розв’язала РФ.