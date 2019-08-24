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    У світі

    Росія у Баренцевому морі провела пуски балістичних ракет з підводних човнів

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    <p>Пуск балістичної ракети &laquo;Булава&raquo;</p> - Росія у Баренцевому морі провела пуски балістичних ракет з підводних човнів

    Пуск балістичної ракети «Булава»

    Фото: департаменту інформації та масової комунікації МО РФ

    24 серпня виконано пуски балістичних ракет морського базування

    Росія провела у суботу в Баренцевому морі пуски балістичних ракет «Синева» і «Булава» з підводних човнів.

    Про це повідомляє Міноборони РФ.

    «24 серпня відповідно до плану бойової підготовки успішно виконано пуски балістичних ракет морського базування «Синева» з ракетного підводного човна стратегічного призначення «Тула» і «Булава» з ракетного підводного човна стратегічного призначення «Юрій Долгорукий», – йдеться у повідомленні.

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    Повідомляється, що боєголовки були випущені з приполюсного району Північного Льодовитого океану і з акваторії Баренцева моря.

    «Масогабаритні макети бойових блоків ракет виконали повний цикл програми польоту і успішно влучили навчальні цілі на полігонах «Чижа» в Архангельській області та «Кура» на півострові Камчатка. У ході пусків підтверджено задані технічні характеристики балістичних ракет підводних човнів і працездатний стан всіх систем корабельних ракетних комплексів», – заявили у російському військовому відомстві.

    4 березня Путін підписав указ про призупинення виконання ДРСМД, а 3 серпня Росія оголосила про припинення дії ДРСМД.

    2 серпня США офіційно вийшли з ДРСМД, після того як пройшов наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729, яка порушує угоду. Пізніше у серпні Міноборони США заявило, що успішно випробувало крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд.

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності.

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