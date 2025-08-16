Трамп обговорював з Путіним обмін українськими територіями

Трамп: Україна та Росія вже досить близькі до угоди. Тепер Україна має погодитись

Президент США Дональд Трамп у інтерв’ю після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що темами перемовин були мирна угода, гарантії безпеки та можливі обміни територіями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Трамп підкреслив, що між ним і Путіним було досягнуто згоди з багатьох питань:

Мирна угода – обговорювалась як ключовий варіант завершення війни.

Гарантії безпеки – Трамп дав зрозуміти, що вони мають бути частиною домовленостей.

Обміни територіями – ця тема також звучала, і, за його словами, «було досягнуто значного прогресу».

«Україна та Росія вже досить близькі до угоди. Тепер Україна має погодитись», – заявив президент США.

Водночас Трамп висловив сумнів, що Київ піде на компроміс, нагадавши про великі обсяги фінансової допомоги від США ($350 млрд) та Європи (близько $100 млрд).

Крім того, Трамп знову описав свої переговори з Путіним як «теплі». При цьому назвав російського диктатора «жорстким, але сильним хлопцем», із яким йому вдалося знайти спільну мову.

Як відомо, президент США Дональд Трамп закінчив зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Переговори з американською делегацією в «вузькому форматі» завершилися», – йдеться в короткій заяві Кремля.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Нагадаємо, програму переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було узгоджено. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков 14 серпня. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.