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Росія на законодавчому рівні забороняє книги з історії України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Росія на законодавчому рівні забороняє книги з історії України
Спалювання книжок з історії України
фото: Melinda Simmons, Twitter

Федоров зазначив, що таким чином Росія офіційно легалізує українофобію.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що Росія на законодавчому рівні забороняє книги про українську історію та будь-які видання, у яких розповідають правду про незалежність України. Про це він повідомив у Telegram.

Федоров зазначив, що таким чином Росія офіційно легалізує українофобію.

«Особливу увагу приділятимуть окупованим територіям – там «пропагандистська» тобто будь-яка українська література має бути взагалі заборонена», – написав Федоров.

Він додав, що на тимчасово окупованих територіях загарбники вже вивезли з бібліотек і знищили всю українську літературу. А цей закон посилить терор щодо мешканців ТОТ, у яких будуть виявляти заборонені видання. 

Нагадаємо, російське телебачення було поставлене під державний контроль невдовзі після приходу до влади Владіміра Путіна, а останні острівці вільної преси дотягли до 2022 року. На відміну від них книговидання в Росії довший час перебувало поза увагою влади, однак загальна логіка еволюції кремлівського режиму невідворотно вела до відродження книжкової цензури. І навесні 2024 року, вперше після падіння СССР, цензурування книг стало офіційним та інституційним.

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Теги: росія книги література закон незалежність Іван Федоров

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