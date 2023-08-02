Інцидент із гелікоптерами: МЗС Польщі викликало білоруського дипломата на розмову

Союзники Польщі були проінформовані про порушення кордону військовими каналами

Міністерство закордонних справ Польщі висловило протест тимчасового повіреному у справах Білорусі за порушення повітряного простору країни військовими вертольотами, які охороняли диктатора Олександра Лукашенка. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в ефірі радіо RMF 24.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зазначив, що такі речі трапляються у кожній країні, а Варшава реагує, робить висновки та зміцнює механізми охорони кордону. А союзники Польщі були проінформовані про порушення кордону військовими каналами.

«Якби не превентивні заходи, такі як створення загородження на кордоні, білоруських провокацій було б десятки, якщо не сотні», - сказав Яблонський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що розмова з білоруським дипломатом у МЗС Польщі була «дуже короткою». «Ми висловили рішучий протест у зв'язку з порушенням повітряного простору, а також з ескалацією дій проти України, бо Білорусь також є причетною до цієї війни», – сказав Яблонський.

Білоруській стороні були передані й інші претензії. Польща відзначила зниження рівня безпеки на кордоні через переміщення в Білорусь найманців ПВК «Вагнера», а також через спроби мігрантів незаконно перетнути білорусько-польський кордон. «Ми проти цього і захищатимемося», – підкреслив заступник глави МЗС Польщі.

Нагадаємо, білоруські гелікоптери, які 1 серпня порушили повітряний кордон Польщі, охороняли диктатора Олександра Лукашенка. Зазначається, що Лукашенко перебував у своїй резиденції «Вискулі», яка знаходиться на відстані 7,5 км від кордону з Польщею.

Раніше повідомлялося, що Польща посилює охорону кордону через напружену ситуацію з Білоруссю.