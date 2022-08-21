Росія пояснила, що це зумовлено «технічним станом суден»

Росія зупинила пасажирське сполучення Чорним морем між низкою міст з «технічних причин». Про це повідомляє SOTA.

За інформацією видання, з 21 по 23 серпня всі рейси між Новоросійськом, Геленджиком, Сочі, Сухумом, а також тимчасово окупованими Ялтою і Севастополем були скасовані.

При цьому продаж квитків також був припинений «до повної ясності технічного стану суден».

Пасажирам, які придбали квитки на ці дати обіцяють повернути гроші.

Нагадаємо, 21 серпня біля південного берега Криму були помічені чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії. Зазначається, що три з цих кораблів є носіями крилатих ракет типу «Калібр».

Нагадаємо, Збройні сили України відбили ворожий штурм в районі населеного пункту Потьомкіне на півдні.По Одещині було завдано ракетного удару вночі. З акваторії Чорного моря ворог випустив п'ять ракет «Калібр». Дві з них збито над морем силами протиповітряної оборони, нагадали в оперативному командуванні.