Росспоживнагляд попередив, що вживання кротовухи може бути смертельно небезпечним

Вживання кротовухи є смертельною небезпекою, оскільки кроти часто заражаються глистами і можуть бути переносниками інфекцій, повідомив Росспоживнагляд у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше в соцмережах поширювався відеоролик із чоловіком, який дегустує настоянку на кроті.

«Спиртове середовище не знищує збудників зооантропонозних та глистяних захворювань. Вживання продукції, схожої до кротовухи, може бути смертельно небезпечне або призвести до інвалідизації», – зазначили у наглядовому відомстві.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кроти часто заражаються глистами при поїданні комах. У деяких місцевостях 70-80 відсотків поголів'я цих тварин можуть бути уражені круглими глистами, що мешкають у їх шлунках, уточнили в Росспоживнагляді.

У м'язах кротів зустрічаються круглі черв'яки – трихінели, видимі лише під мікроскопом, у кишечниках – плоскі черв'яки – трематоди, іноді у кротів виявляються і стрічкові черв'яки.

Крім того, серед кротів поширені зовнішні паразити – блохи та кліщі. На одному звірі зустрічаються 15 і більше бліх і до 20-25 кліщів. Кроти можуть бути переносниками туляремії, яка передається людині, наголосили у відомстві.

Раніше московська пивоварна компанія вирішила замінити поставку європейського пива на китайське. Проблеми з поставками напою з Європи спричинили війна та санкції.