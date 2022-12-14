Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни дізналися про небезпеку вживання настоянки на тушці мертвого крота

Юрій Лящук
glavcom.ua
Росіяни дізналися про небезпеку вживання настоянки на тушці мертвого крота
Кроти часто заражаються глистами при поїданні комах
фото з відкритих джерел

Росспоживнагляд попередив, що вживання кротовухи може бути смертельно небезпечним

Вживання кротовухи є смертельною небезпекою, оскільки кроти часто заражаються глистами і можуть бути переносниками інфекцій, повідомив Росспоживнагляд у Telegram.

Раніше в соцмережах поширювався відеоролик із чоловіком, який дегустує настоянку на кроті.

«Спиртове середовище не знищує збудників зооантропонозних та глистяних захворювань. Вживання продукції, схожої до кротовухи, може бути смертельно небезпечне або призвести до інвалідизації», – зазначили у наглядовому відомстві.

Кроти часто заражаються глистами при поїданні комах. У деяких місцевостях 70-80 відсотків поголів'я цих тварин можуть бути уражені круглими глистами, що мешкають у їх шлунках, уточнили в Росспоживнагляді.

У м'язах кротів зустрічаються круглі черв'яки – трихінели, видимі лише під мікроскопом, у кишечниках – плоскі черв'яки – трематоди, іноді у кротів виявляються і стрічкові черв'яки.

Крім того, серед кротів поширені зовнішні паразити – блохи та кліщі. На одному звірі зустрічаються 15 і більше бліх і до 20-25 кліщів. Кроти можуть бути переносниками туляремії, яка передається людині, наголосили у відомстві.

Раніше московська пивоварна компанія вирішила замінити поставку європейського пива на китайське. Проблеми з поставками напою з Європи спричинили війна та санкції.

Читайте також: Чи подорожчав новорічний стіл українців: оцінка експертів
Теги: росіяни рецепт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На лівобережній Херсонщині залишаються тисячі окупантів
Окупанти відходять із двох населених пунктів Херсонщини
Вчора, 07:19
В окупантів щодня сотні поранених
Окупанти облаштували шпиталь у луганському пологовому будинку
Вчора, 07:54
Ще мінус 500 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Ще мінус 500 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Вчора, 09:27

Соціум

Росіяни дізналися про небезпеку вживання настоянки на тушці мертвого крота
Росіяни дізналися про небезпеку вживання настоянки на тушці мертвого крота
Московська поліція отримала наказ зібрати «тривожний рюкзак»: список предметів
Московська поліція отримала наказ зібрати «тривожний рюкзак»: список предметів
Борис Джонсон послухав пісню з його фразою, яка стала крилатою: веселе відео 
Борис Джонсон послухав пісню з його фразою, яка стала крилатою: веселе відео 
Литва позбавила громадянства чоловіка екскоханки Шойгу
Литва позбавила громадянства чоловіка екскоханки Шойгу
Хапають і тягнуть у військкомат: у РФ відновилися облави на чоловіків
Хапають і тягнуть у військкомат: у РФ відновилися облави на чоловіків
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
51K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
25K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
12K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
12K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
8245
Спецоперація в енергетиці. Як Україна помститься Росії

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
12 грудня, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
12 грудня, 07:11

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту