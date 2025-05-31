Росіяни за 600 км від українського кордону налякані через дрони – перехоплення розвідки

Українські безпілотники зруйнували завод у Саранську

Українські розвідники перехопили розмову росіянки, яка не може повірити у масштаб ударів українських безпілотників по оборонному заводу в Саранську. Це місто розташоване більш ніж за 600 км від українського кордону, але удар виявився точним і руйнівним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У розмові жінка з жахом розповідає: щойно почалася атака, всі навколо стали панікувати і не знали, що робити.

Люди були налякані звуками вибухів і гулом безпілотників, які розносили руйнування по всьому підприємству.

«МЧС-ники прислали повідомлення про атаку безпілотників. Уе**али в завод і роз**бали половину Саранска», – каже росіянка, додаючи, що масштаб пошкоджень виявився значним і сильно вплинув на інфраструктуру міста.

Ще більшою проблемою для жителів Саранська стало відключення інтернету. Через це росіяни залишаються без будь-якої інформації про те, що відбувається, а це посилює страх і невизначеність.

«Учора знову відключили інтернет нах**. Сьогодні, бл**ь, нічого немає. Що там відбувається – х** його знає», – скаржиться місцева росіянка.

Розвідки зазначали, що за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата.

Раніше повідомлялося, що у Саранську завод, який спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку для армії Росії, серйозно постраждав внаслідок удару безпілотників.