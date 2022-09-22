У Росії невідомі підпалюють військкомати (фото)

Поліція проводить перевірку

Учора ввечері, 21 вересня, в російському обласному центрі Нижній Новгород було скоєно спробу підпалу будівлі військкомату. Про це повідомляє інсайдерський канал Baza.

«У Нижньому Новгороді намагалися підпалити військкомат - у будівлю кинули пляшку із запалювальною сумішшю. Вона влучила в кабінет стоматології», - йдеться у повідомленні.

Увечері в середу, близько 21:00, невідомий підійшов до призовного пункту №2 на вулиці Альоші Пєшкова, розбив вікно на першому поверсі й кинув туди «коктейль Молотова». Це було вікно кабінету стоматології. Пожежу загасили вогнеборці.

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У ніч на 22 вересня в Тольятті також було підпалено двері та ґанок будівлі адміністрації міста на Білоруській вулиці. Факт підпалу журналістам підтвердили в адміністрації Тольятті, наголосивши, що поліція проводить перевірку. Площа займання становила 10 кв м. Пожежу загасили.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів. У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.