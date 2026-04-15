Партизани паралізували постачання окупантів на Покровському напрямку: подробиці

glavcom.ua
Єгор Голівець
Партизани «Атеш» вдарив по тилу РФ і зірвав роботу систем управління
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Диверсія у тилу РФ знищила вузол зв’язку і зірвала перекидання резервів на фронт

Партизани руху  заявили про виведення з ладу вузла зв’язку у Свердловській області РФ, що вплинуло на логістику російських військ, зокрема на Покровському напрямку. Окупанти залишилися без стабільного постачання внаслідок диверсії агентів «Атеш» у глибокому тилу Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис партизанського руху у Telegram.

За даними партизанів, у населеному пункті Гірський Щит Свердловської області було знищено телекомунікаційну шафу ключової вишки зв’язку, яка забезпечувала оперативне управління та передачу даних для штабу Центрального військового округу РФ.

«Наші агенти продовжують випалювати військову інфраструктуру агресора в глибокому тилу. У населеному пункті Гірський Щит успішно знищено телекомунікаційну шафу ключової вишки зв'язку, що забезпечувала оперативне управління та захищені канали передачі даних для штабу Центрального військового округу», – йдеться в повідомленні.

У  наголосили, що цей об’єкт є критичним вузлом армійської логістики РФ, оскільки координував перекидання резервів і техніки, які прямували на Покровський напрямок.

«Диверсія паралізувала систему обміну інформацією для 90-ї гвардійської танкової дивізії, чиї основні пункти формування і тилові бази постачання зав'язані саме на цей сектор Свердловської області», – повідомляють партизани.

За їхніми словами, наслідки вже відчутні: порушення зв’язку призвело до збою в роботі автоматизованих систем управління тилом. У результаті виникла «сліпа зона» в координації між розподільчими центрами Уралу і фронтовими підрозділами, що спричинило зриви графіків навантаження ешелонів і відправки підрозділів.

«Урал більше не є безпечною «фортецею» режиму. Будь-яка інфраструктура, що працює на машину війни, буде горіти - від штабних кабінетів до польових вузлів зв'язку. Поки путінські генерали намагаються наступати на фронті, ми планомірно знищуємо їхню нервову систему в глибокому тилу», – додали в «Атеш».

Раніше агенти провели розвідку військового аеродрому поблизу міста Саки у селищі Новофедорівка в тимчасово окупованому Криму.

Під час спостереження агенти зафіксували актуальне розташування винищувачів Су-30, зокрема стоянки літаків, укриття та маршрути їхнього пересування територією бази. Також було зібрано дані про об’єкти інфраструктури, які забезпечують функціонування авіабази.

