Російське місто постало проти безпардонних... російських туристів (фото)
Голі російські відпочивальники вештаються курортними містами
Мешканці російського курортного міста Сочі втомилися від голих відпочивальників, які ходять в купальниках за межами пляжів. Про це повідомляють російські ЗМІ.
У зв’язку з цим сочинські фотографи провели акцію, під час якої закликали безцеремонних російських туристів одягатися, коли ті виходять із пляжу до центру міста.
Коментуючи акцію, росіяни зазначили, що це стосуються й інших курортних міст РФ, мешканців яких обурює безпардонна поведінка туристів.
До слова, Міноборони України радить росіянам не відвідувати український Крим, щоб оминути небезпечних наслідків.
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