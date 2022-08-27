Російське місто постало проти безпардонних... російських туристів (фото)

Голі російські відпочивальники вештаються курортними містами

Мешканці російського курортного міста Сочі втомилися від голих відпочивальників, які ходять в купальниках за межами пляжів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У зв’язку з цим сочинські фотографи провели акцію, під час якої закликали безцеремонних російських туристів одягатися, коли ті виходять із пляжу до центру міста.

4 фото На весь екран







Коментуючи акцію, росіяни зазначили, що це стосуються й інших курортних міст РФ, мешканців яких обурює безпардонна поведінка туристів.

До слова, Міноборони України радить росіянам не відвідувати український Крим, щоб оминути небезпечних наслідків.