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Російське місто постало проти безпардонних... російських туристів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російське місто постало проти безпардонних... російських туристів (фото)
Учасники акції закликали російських туристів одягатися, виходячи в місто
фото із соцмережі

Голі російські відпочивальники вештаються курортними містами

Мешканці російського курортного міста Сочі втомилися від голих відпочивальників, які ходять в купальниках за межами пляжів. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У зв’язку з цим сочинські фотографи провели акцію, під час якої закликали безцеремонних російських туристів одягатися, коли ті виходять із пляжу до центру міста.

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Коментуючи акцію, росіяни зазначили, що це стосуються й інших курортних міст РФ, мешканців яких обурює безпардонна поведінка туристів.

Російське місто постало проти безпардонних... російських туристів (фото) фото 1

До слова, Міноборони України радить росіянам не відвідувати український Крим, щоб оминути небезпечних наслідків.

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Теги: туризм росія

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