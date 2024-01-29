Безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів Росії

Середній показник обсягу переробки нафти в ПАТ «Славнефть-ЯНОС» складає близько 15 млн. тонн нафти на рік

Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування

Росіяни повідомляють, що безпілотник літакового типу атакував нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі. Про це повідомляє телеграм-канал 112 .

Згідно з повідомленням, БПЛА впав біля установки гідрокрекінгу. Попередньо ніхто не постраждав. Наразі місце події оточено, очікується прибуття групи розмінування.

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Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ «Славнефть-ЯНОС») було пущено в експлуатацію у 1961 році.

В даний час «Славнефть-ЯНОС» є одним із найбільших підприємств Росії з виробництва продуктів нафтопереробки.

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Середній показник обсягу переробки нафти в ПАТ «Славнефть-ЯНОС» складає близько 15 млн. тонн нафти на рік.

Раніше Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що у ніч на 29 січня російські засоби ППО знищили український БПЛА над Брянською областю.

Повідомляється, що знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Удень 28 січня дрони теж атакували Брянщину, про що повідомляв губернатор області Олександр Богомаз.