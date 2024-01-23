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Європа прилаштувалась до життя без російського газу – Bloomberg

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Європа прилаштувалась до життя без російського газу – Bloomberg
Для проходження зими Європа накопичила рекордні обсяги газу
фото з відкритих джерел

Уникнути кризи допомогла доволі тепла зима, а також використання відновлювальних джерел енергії

Європейські країни в розпал проблем з перевезеннями на Близькому Сході, не відчули підвищення цін на газ, що може свідчити про успіх відмови від російського газу. Про це повідомляє Bloomberg.

Користуватись довгим шляхом доставлення перевізників змусила небезпека перевезень через Червоне море, однак це не збільшило ціни на катарський газ для європейців, а вартість електроенергії залишається стабільною після кризи. Базові європейські ціни на електроенергію зараз торгуються нижче 30 євро за мегават-годину, що становить приблизно десяту частину від пікових рівнів 2022 року.

Зазначається, що «найгірший кошмар», який призвів до стрімкого зростання рахунків за енергоносії і підштовхнув інфляцію до багаторічних максимумів у 2022 році, залишився в минулому. Європа відповідально підійшла до підготовки та накопичила рекордні обсяги газу.

При цьому європейці активно користувались відновлювальними джерелами енергії, що дозволило диверсифікувати споживання й спокійно пройти кризу. Вплив також мали фактори не надто морозної зими, а також уповільнення економічного зростання, що знизило потреби споживання газу у таких промислових гігантах, як Німеччина.

До слова, дефіцит бюджету Росії торік збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки доходи від нафти і газу впали майже на чверть. За даними Міністерства фінансів РФ, податки на нафту і газ – ключове джерело фінансування війни проти України - впали на 24% порівняно з минулим роком, але, як і раніше, становили майже третину загальних доходів бюджету минулого року.

Нагадаємо, імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції. Уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського зрідженого газу (LNG) до країни з наступного року. Гельсінкі не планують очікувати, доки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.

До слова, у Європейському Союзі досягли попередньої політичної згоди щодо газового регулювання, яке дозволяє країнам-членам забороняти імпорт скрапленого газу з Росії та Білорусі.

Теги: Німеччина Європа росія газ

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