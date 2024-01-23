Європа прилаштувалась до життя без російського газу – Bloomberg

Уникнути кризи допомогла доволі тепла зима, а також використання відновлювальних джерел енергії

Європейські країни в розпал проблем з перевезеннями на Близькому Сході, не відчули підвищення цін на газ, що може свідчити про успіх відмови від російського газу. Про це повідомляє Bloomberg.

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Користуватись довгим шляхом доставлення перевізників змусила небезпека перевезень через Червоне море, однак це не збільшило ціни на катарський газ для європейців, а вартість електроенергії залишається стабільною після кризи. Базові європейські ціни на електроенергію зараз торгуються нижче 30 євро за мегават-годину, що становить приблизно десяту частину від пікових рівнів 2022 року.

Зазначається, що «найгірший кошмар», який призвів до стрімкого зростання рахунків за енергоносії і підштовхнув інфляцію до багаторічних максимумів у 2022 році, залишився в минулому. Європа відповідально підійшла до підготовки та накопичила рекордні обсяги газу.

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При цьому європейці активно користувались відновлювальними джерелами енергії, що дозволило диверсифікувати споживання й спокійно пройти кризу. Вплив також мали фактори не надто морозної зими, а також уповільнення економічного зростання, що знизило потреби споживання газу у таких промислових гігантах, як Німеччина.

До слова, дефіцит бюджету Росії торік збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки доходи від нафти і газу впали майже на чверть. За даними Міністерства фінансів РФ, податки на нафту і газ – ключове джерело фінансування війни проти України - впали на 24% порівняно з минулим роком, але, як і раніше, становили майже третину загальних доходів бюджету минулого року.

Нагадаємо, імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції. Уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського зрідженого газу (LNG) до країни з наступного року. Гельсінкі не планують очікувати, доки він підпаде під відповідні санкції з боку Європейського союзу.

До слова, у Європейському Союзі досягли попередньої політичної згоди щодо газового регулювання, яке дозволяє країнам-членам забороняти імпорт скрапленого газу з Росії та Білорусі.