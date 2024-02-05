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Завдяки булінгу у школах діти готуються до реалій життя у Росії – РПЦ (відео)

Христина Петренко
glavcom.ua
Завдяки булінгу у школах діти готуються до реалій життя у Росії – РПЦ (відео)
У РПЦ заявили, що булінг може бути такою собі вакциною для того, щоб людина розуміла, що життя — це випробування
Скріншот з відео

Російський священник заявив в ефірі, що потрібно навчити дитину, щоб вона не намагалася відповідати на провокації

Російські священники не бачать у знущаннях з дітей в освітніх закладах жодних особливих проблем. Що більше, хранителі «духовних скрєп» вважають, що булінг до певної міри навіть «корисний».

За словами рязанського митрополита Марка, завдяки постійним приниженням і насильству у школах діти готуються до реалій життя у РФ, громадяни якої мають бути готовими до постійних страждань.

«Ви знаєте, насамперед потрібно навчити дитину, знаєте, такого стану безпристрасності, щоб вона не реагувала на якісь речі, які її, можливо, ображають. Не намагатися відповідати на провокації. Тому, що життя людини, воно протікає у різних умовах, у різному середовищі, і тому приклади цього булінгу можуть бути такою собі, знаєте, такою собі вакциною для того, щоб людина, входячи у життя, розуміла, що життя — це не просто прогулянка, це випробування. І, зокрема, випробування від ближнього», — заявив він в ефірі пропагандистської радіостанції Логосъ.

Зазначимо, що росіяни знущаються не лише з російських дітей. Російські загарбники змушують українських дітей на тимчасово окупованих територіях писати так звані листи солдату. Таким чином, ворог прославляє війну РФ проти України. 

Нагадаємо, мер Вільнюса Валдас Бенкунскас порівняв російські школи Литви із «закритими гетто з плакатами Путіна». Міський голова заявив, що необхідно підвищити якість освіти в таких навчальних закладах, але закривати їх не слід.

Раніше повідомлялось, що школярів старших класів у Білорусі навчать тонкощів військової термінології США та Великої Британії, а також дадуть можливість освоїти переклад допитів полонених. Програма розрахована на 69 навчальних годин і включає загальні відомості про Збройні сили Великої Британії та США. За цей час школярі мають освоїти військову термінологію та абревіатури, характерні для оригінальних військових та військово-технічних текстів, загальні відомості про збройні сили Британії та США та їх озброєння, а також класифікацію військово-топографічних карт.

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Теги: РПЦ ворог священник школярі булінг

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