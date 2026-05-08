Російські хакери намагалися зламати Signal віцепрезидентки Європарламенту

Валерія Поліщук
Депутатка офіційно подала скаргу до правоохоронних органів Італії
Найближчим часом компетентні служби Європейського парламенту проведуть експертизу пристроїв Піни Пічерно для перевірки можливого витоку даних або компрометації інформації

Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно заявила про спробу зламу її облікового запису в месенджері Signal, що може бути частиною скоординованої кампанії російських спецслужб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у соцмережі X.

За словами євродепутатки, отримані технічні докази вказують на зв'язок атаки з кампанією ФСБ Росії, спрямованою проти політиків, журналістів, дослідників та офіційних осіб ЄС. Пічерно наголосила, що Signal використовується нею для конфіденційного листування з дисидентами, колегами по парламенту та урядовцями, тому спроба зламу є зазіханням на демократичні дебати в Європі.

Одночасно з атакою на віцепрезидентку аналогічного нападу зазнав незалежний дослідник, який нещодавно презентував їй звіт про зустрічі лобістів із представниками інтересів Росії та Білорусі в Брюсселі. Google вже повідомив фахівцю, що доступ до його даних намагалася отримати організація, яка підтримується іноземним урядом.

Найближчим часом компетентні служби Європейського парламенту проведуть експертизу пристроїв Піни Пічерно для перевірки можливого витоку даних або компрометації інформації. Депутатка також офіційно подала скаргу до правоохоронних органів Італії.

Вона підкреслила, що ці події не є випадковими інцидентами, а становлять частину систематичної гібридної війни РФ проти європейських інституцій.

Нагадаємо, раніше європейські служби безпеки неодноразово попереджали про активізацію російських хакерських угруповань, афілійованих із ГРУ та ФСБ, напередодні важливих політичних подій у ЄС. Основними методами ворога залишаються фішинг та спроби несанкціонованого доступу до приватних месенджерів посадовців для збору стратегічної інформації.

Раніше повідомлялося, що президентка Бундестагу Юлія Клекнер стала жертвою фішингової атаки в месенджері Signal, унаслідок якої зловмисники отримали доступ до її облікового запису. 
 

