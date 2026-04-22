ЗМІ: хакери атакували акаунт Signal президентки Бундестагу: що відомо

Єгор Голівець
Фішингові атаки залишаються одним із ключових інструментів кіберрозвідки та впливу
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Спецслужби попередили про масову кампанію: під загрозою сотні акаунтів у парламенті

Президентка Бундестагу Юлія Клекнер стала жертвою фішингової атаки в месенджері Signal, унаслідок якої зловмисники отримали доступ до її облікового запису. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького мовника Spiegel.

За інформацією співрозмовників, атака є частиною ширшої кампанії, спрямованої проти користувачів Signal, яка триває вже кілька місяців. Міжнародні розвідувальні служби вважають, що за нею може стояти Росія.

Інцидент викликав занепокоєння в німецьких органах безпеки, оскільки Клекнер входить до керівництва правлячої партії ХДС.

Зазначається, що члени виконавчого комітету партії використовують групові чати в Signal для комунікації. Одним із учасників такого чату є федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

За даними джерел, представники Федеральне відомство з охорони конституції вже поінформували канцлера про інцидент. У спецслужбах зазначають, що в Німеччині вже зафіксовано щонайменше 300 жертв цієї кампанії.

«Можна припустити, що численні групи Signal у парламентському середовищі наразі читаються зловмисниками практично непомітно», – йдеться у попередженні.

Нагадаємо, що російське хакерське угруповання Fancy Bear, яке діє під егідою воєнної розвідки РФ, зламало понад 280 облікових записів електронної пошти державних та військових установ у країнах НАТО та на Балканах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Масштабну кіберкампанію Кремля вдалося викрити завдяки критичній помилці самих зловмисників. Хакери залишили конфіденційні дані про свої операції на відкритому сервері.

Аналіз отриманих даних дозволив відстежити, як саме російські спецслужби здійснювали моніторинг оборонних спроможностей європейських держав та збирали розвідувальну інформацію про військові плани Альянсу.

Читайте також:

Читайте також

Німеччина розширює програму підготовки військ за участю інструкторів ЗСУ
Українці навчать Бундесвер воювати: Німеччина розширює програму обміну
17 квiтня, 19:04
Зеленський вважає, що нині відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України
Повернення чоловіків призовного віку в Україну. Зеленський зробив заяву
14 квiтня, 16:34
Музей збройних сил у німецькому місті Кобленці
Музей збройних сил у німецькому Кобленці заборонив українцям відвідувати експозицію
14 квiтня, 15:35
Їжакам загрожують роботизовані газонокосарки
Німеччина хоче заборонити використання газонокосарок через їжаків: деталі
14 квiтня, 10:08
Причиною падіння дерева в поліції вважають сильний вітер, однак розслідування точних причин триває
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
5 квiтня, 21:30
Рішення випливає з необхідності протидії нелегальній міграції та забезпеченні внутрішньої безпеки РП
Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: що відомо
5 квiтня, 15:05
Чоловікам не потрібно погоджувати виїзд з Німеччини
Німеччина роз’яснила ситуацію з виїздом чоловіків і військовим обліком
5 квiтня, 05:23
Німеччина оголосила у міжнародний розшук росіян, які підозрюються у причетності до масштабних кібератак
Німеччина оголосила в розшук двох російських хакерів: у чому їх підозрюють
30 березня, 18:48
У Німеччині намагаються повернути в море кита, що застряг
На узбережжі Німеччини рятувальники розгорнули операцію з порятунку кита: деталі
23 березня, 19:58

Новини

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Сьогодні, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Сьогодні, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
