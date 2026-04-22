ЗМІ: хакери атакували акаунт Signal президентки Бундестагу: що відомо

Спецслужби попередили про масову кампанію: під загрозою сотні акаунтів у парламенті

Президентка Бундестагу Юлія Клекнер стала жертвою фішингової атаки в месенджері Signal, унаслідок якої зловмисники отримали доступ до її облікового запису. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького мовника Spiegel.

За інформацією співрозмовників, атака є частиною ширшої кампанії, спрямованої проти користувачів Signal, яка триває вже кілька місяців. Міжнародні розвідувальні служби вважають, що за нею може стояти Росія.

Інцидент викликав занепокоєння в німецьких органах безпеки, оскільки Клекнер входить до керівництва правлячої партії ХДС.

Зазначається, що члени виконавчого комітету партії використовують групові чати в Signal для комунікації. Одним із учасників такого чату є федеральний канцлер Фрідріх Мерц.

За даними джерел, представники Федеральне відомство з охорони конституції вже поінформували канцлера про інцидент. У спецслужбах зазначають, що в Німеччині вже зафіксовано щонайменше 300 жертв цієї кампанії.

«Можна припустити, що численні групи Signal у парламентському середовищі наразі читаються зловмисниками практично непомітно», – йдеться у попередженні.

Нагадаємо, що російське хакерське угруповання Fancy Bear, яке діє під егідою воєнної розвідки РФ, зламало понад 280 облікових записів електронної пошти державних та військових установ у країнах НАТО та на Балканах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Масштабну кіберкампанію Кремля вдалося викрити завдяки критичній помилці самих зловмисників. Хакери залишили конфіденційні дані про свої операції на відкритому сервері.

Аналіз отриманих даних дозволив відстежити, як саме російські спецслужби здійснювали моніторинг оборонних спроможностей європейських держав та збирали розвідувальну інформацію про військові плани Альянсу.