Росіяни зламали тисячі акаунтів посадовців та військових у Signal

Російські хакери здійснили одну з наймасштабніших операцій у месенджері Signal

Хакери, які працюють на ворожі спецслужби, розгорнули масштабну кампанію з викрадення доступу до акаунтів у популярних месенджерах Signal та WhatsApp. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як повідомляють у Центрі протидії дезінформації, атаки спрямовані на користувачів, які становлять «високу розвідувальну цінність» – чинних і колишніх посадовців, військових, політиків і журналістів.

За даними фахівців з кібербезпеки, атака спрямована на отримання доступу до конфіденційної переписки та закритих чатів, де обговорюються стратегічні питання та переміщення військ. Хакери використовували складні схеми та вразливості в системі верифікації акаунтів.

Важливо, що шифрування месенджерів не було зламано. Компрометація відбувається через дії самих користувачів – хакери видають себе за представників служб безпеки та виманюють коди підтвердження.

Експерти зазначають, що злам профілів у Signal, який вважався одним із найбільш захищених месенджерів, створює серйозні ризики для інформаційної безпеки України. Наразі триває розслідування та проводяться заходи з мінімізації наслідків витоку. Користувачам рекомендують негайно оновити налаштування безпеки та активувати двофакторну автентифікацію.

Як захистити свій акаунт в Signal

Щоб не стати жертвою шахраїв, виконайте ці дії:

Увімкніть PIN-код для реєстрації (Registration Lock) в налаштуваннях конфіденційності.

Перевірте підключені пристрої: Налаштування – Пов'язані пристрої. Видаліть невідомі.

Не переходьте за посиланнями від невідомих контактів, навіть якщо вони виглядають як офіційні повідомлення від підтримки.

Нагадаємо, служби військової та загальної розвідки Нідерландів оприлюднили спільну заяву про глобальну шпигунську кампанію російських хакерів. Зловмисники намагаються масово зламати акаунти у популярних месенджерах Signal та WhatsApp, які вважаються найбільш захищеними. Розвідувальні служби зазначають, що хакери в чатах переконують користувачів розкрити коди безпеки, що дає їм доступ до особистих акаунтів і групових чатів.

Як зазначається, хакери найчастіше маскуються під чат-бот Signal Support, щоб спонукати жертв розкрити коди, що дозволяє їм отримати контроль над акаунтами. Інший метод полягає у використанні функції «пов'язані пристрої» в Signal.

