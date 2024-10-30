Російські опозиціонери проведуть антивоєнну акцію в Берліні

Юлія Навальна, Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза закликали всіх охочих долучитися до антивоєнного руху в Берліні

Активісти влаштують марш із вимогою вивести російські війська з України, судити Путіна як військового злочинця та звільнити всіх політв'язнів

Російські опозиціонери Юлія Навальна, Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза анонсували проведення антивоєнної великої антивоєнної демонстрації у Берліні 17 листопада. Анонс опублікував Ілля Яшин на своїй сторінці в інстаграмі.

«Разом з Юлією Навальною та Володимиром Кара-Мурзою ми оголошуємо про проведення великої антивоєнної демонстрації у Берліні 17 листопада», – йдеться у відеоповідомленні.

Зазначається, що це буде марш із вимогою вивести російські війська з України, судити Володимира Путіна як військового злочинця та звільнити всіх політв'язнів.

«Сьогодні немає можливості проводити легальні акції протесту на території нашої країни – людей там жорстоко б'ють і садять на великі терміни. Але ми все ще можемо показати, що мирна, вільна та цивілізована Росія існує. Ми існуємо, ми не мовчимо, і ми діємо разом», – написав Яшин.

Опизиціонери також закликали приїжджати до німецької столиці для участі в антивоєнному русі всіх, хто має змогу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Илья Яшин (@ilya_yashin)

Нагадаємо, що Юлія Навальна, дружина загиблого російського опозиціонера Олексія Навального, спробує взяти участь у виборах президента Росії.

Як відомо, Басманний районний суд Москви заочно заарештував Юлію Навальну. Справа проти неї порушена за статтею про участь в екстремістському співтоваристві.

Раніше Юлія Навальна, заявила, що продовжуватиме справу свого чоловіка після його смерті, та закликала росіян виступати проти війни.

До слова, журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери».

Також Юлія Навальна обрана очільницею міжнародної правозахисної організації Human Rights Foundation. На цій посаді вона замінила Гаррі Каспарова.