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Сирський розповів про позитивну динаміку знищення російських цілей дронами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сирський розповів про позитивну динаміку знищення російських цілей дронами
З початку цього року Міноборони кодифікувало та дозволило для використання в армії понад 140 безпілотних авіаційних комплексів
фото з відкритих джерел

За підсумками вересня спостерігається позитивна динаміка ураження і знищення цілей ударними дронами

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Вони підбили проміжні підсумки спільної роботи. Про це розповів головком на своїй сторінці у Facebook.

Так, Сирський заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Вадима Сухаревського щодо формування визначених підрозділів, а також результатів застосування дронів у районах виконання бойових завдань. Також доповідали керівники структурних підрозділів видів і родів Збройних Сил та інших складових Сил оборони України щодо розвитку спроможностей підрозділів безпілотних авіаційних комплексів.

«Визначив конкретні задачі з прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів безпілотних авіаційних комплексів, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження на полі бою передових технологічних розробок», – каже він.

Як наголосив головком, за підсумками вересня спостерігається позитивна динаміка ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами.

Нагадаємо, полковника Вадима Сухаревського у червні цього року було призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних сил України.

Як повідомлялося, рекрутинг до Сил безпілотних систем триває безперебійно, однак охочих вступити – недостатньо.

До слова, створення Сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників.

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Теги: війна безпілотник Олександр Сирський дрон Вадим Сухаревський

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