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The Telegraf назвала проблеми у зовнішній політиці, які Байден залишає для наступника

Катерина Іванова
glavcom.ua
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The Telegraf назвала проблеми у зовнішній політиці, які Байден залишає для наступника
Перші два роки президентства Байдена, на думку експертів, були найбільш переломними в історії зовнішньої політики США
фото: Reuters/Joshua Roberts

Критики вважають, що підтримка Байдена України супроводжувалася великою кількістю заяв, але не передбачала справжній план дій

Потенційне китайське вторгнення на Тайвань, криза на Близькому Сході та війна в Україні, яка наближатиметься до третьої річниці. З такими глобальними проблемами президент США Джокер Байден залишить свій пост та передасть його наступнику, повідомляє The Telegraf.

«Невідомо, якого рівня може досягти криза на Близькому Сході. Крім того, існує потенційна загроза китайського вторгнення на Тайвань, ключового союзника США, з попередженнями про те, що Пекін може спробувати захопити острів до 2027 року», – йдеться у матеріалі.

Перші два роки його президентства, на думку експертів, були найбільш переломними в історії зовнішньої політики США. Перед Байденом стояло важливе завдання – подолати наслідки погроз Дональда Трампа вивести США з НАТО та краху ядерної угоди з Іраном, укладеної колишнім президентом, зазначає кореспондент газети.

«Він (Байден - ред.) залишить після себе те, що Єнс Столтенберг, колишній генеральний секретар НАТО, описав як авторитарну вісь сили Китаю, Ірану та Північної Кореї, об'єднаних військовими зусиллями Москви», – пише The Telegraf.

Критики стверджують, що підтримка Байдена України супроводжувалася великою кількістю зухвалих і сміливих заяв, але ніколи не передбачала справжній план припинення війни або готовність надати зброю, необхідну для перемоги. Крім того, Байден не зміг переконати Ізраїль сісти за стіл переговорів і припинити вторгнення в Газу і Ліван, що викликало кризу на Близькому Сході.

Барнс вважає, що виклик для Трампа або Гарріс полягатиме у створенні команд, здатних сформулювати план, який, ймовірно, буде менш амбітним і міститиме натяк на прагматизм, для припинення війни в Україні та стабілізації на Близькому Сході. Лише після цього будь-який президент США зможе зосередитися на протистоянні постійно зростаючій загрозі з боку Китаю.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден може погодитись просунути Україну в НАТО до кінця свого президентського терміну. Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на західного чиновника. Коли саме це може статися, співрозмовник не уточнив.

До слова, лідери Республіканської партії в Конгресі США закликали президента Джо Байдена до активніших заходів проти Ірану після загострення ситуації на Близькому Сході. Мітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті, звинуватив адміністрацію в тому, що вона не втілила у життя свої погрози Ірану за його терористичну діяльність проти Ізраїлю та США. Про це повідомляє The Hill.

Також війна на Близькому Сході може докорінно змінити хід президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, загострення між Ізраїлем та Іраном грають не на руку кандидатці в президенти США Камалі Гарріс. 

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Теги: Ліван Тайвань президент Єнс Столтенберг криза війна Ізраїль Джозеф Байден

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