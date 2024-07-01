Навальна очолить міжнародну правозахисну організацію

Human Rights Foundation відзначила, що Навальна «відома своєю непохитною відданістю демократичним принципам і правам людини»

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія Навальна, стане очільницею міжнародної правозахисної організації Human Rights Foundation. На цій посаді вона замінить Гаррі Каспарова. Про це Навальна повідомила в соцмережі X.

Також цю інфорацію підтверджує сама організація.

«Для мене, як для людини, яка на власному досвіді переконалася в тому, яку загрозу становлять диктаторські режими для наших близьких і світу в цілому, велика честь очолити Фундацію «Відкритий Діалог». У ці складні часи захист фундаментальних прав і свобод є як ніколи актуальним. Місія Фонду близька моєму серцю, і я з нетерпінням чекаю можливості допомогти в її реалізації», – прокоментувала Навальна.

У повідомленні Human Rights Foundation йдеться про те, що Навальна «відома своєю непохитною відданістю демократичним принципам і правам людини», а також непохитною підтримкою свого чоловіка. Там зазначили, що вона принесе у HRF «багатий досвід і цілеспрямованість». Президент HRF Селін Ассаф-Бустані також привітала призначення Навальної.

«HRF – організація, яка «об'єднує тих, хто веде боротьбу проти диктатур по всьому світу», – написала Навальна в X.

Зазначимо, що Гаррі Каспаров очолював HRF з 2012 року.

Нагадаємо, що раніше журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери».