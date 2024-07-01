Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Навальна очолить міжнародну правозахисну організацію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Навальна очолить міжнародну правозахисну організацію
Юлія Навальна замінить Гаррі Каспарова на посаді голови Human Rights Foundation
фото: російські ЗМІ

Human Rights Foundation відзначила, що Навальна «відома своєю непохитною відданістю демократичним принципам і правам людини»

Вдова російського опозиціонера Олексія Навального, Юлія Навальна, стане очільницею міжнародної правозахисної організації Human Rights Foundation. На цій посаді вона замінить Гаррі Каспарова. Про це Навальна повідомила в соцмережі X.

Також цю інфорацію підтверджує сама організація.

«Для мене, як для людини, яка на власному досвіді переконалася в тому, яку загрозу становлять диктаторські режими для наших близьких і світу в цілому, велика честь очолити Фундацію «Відкритий Діалог». У ці складні часи захист фундаментальних прав і свобод є як ніколи актуальним. Місія Фонду близька моєму серцю, і я з нетерпінням чекаю можливості допомогти в її реалізації», – прокоментувала Навальна.

У повідомленні Human Rights Foundation йдеться про те, що Навальна «відома своєю непохитною відданістю демократичним принципам і правам людини», а також непохитною підтримкою свого чоловіка. Там зазначили, що вона принесе у HRF «багатий досвід і цілеспрямованість». Президент HRF Селін Ассаф-Бустані також привітала призначення Навальної.

«HRF – організація, яка «об'єднує тих, хто веде боротьбу проти диктатур по всьому світу», – написала Навальна в X.

Зазначимо, що Гаррі Каспаров очолював HRF з 2012 року.

Нагадаємо, що раніше журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери». 

Читайте також:

Теги: Олексій Навальний права людини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канада ввела санкції проти низки високопосадовців з Росії
Канада ввела санкції щодо причетних до смерті Навального
19 червня, 10:03
Максим Колесников розповів про жахи російського полону на Саміті миру
Полонений українець, чия історія вразила світ, виступив на Саміті миру
16 червня, 15:53
Росія намагається маніпулювати темою обміну військовополонених для дестабілізації ситуації в Україні
Кремлівська «формула миру». Соратниця Путіна знайшла, чим шантажувати Україну
14 червня, 18:14

Соціум

Навальна очолить міжнародну правозахисну організацію
Навальна очолить міжнародну правозахисну організацію
Спека змінить карту туризму по всій Європі – CNN
Спека змінить карту туризму по всій Європі – CNN
Російський прокурор запросив для відомого українського журналіста 14 років колонії
Російський прокурор запросив для відомого українського журналіста 14 років колонії
Хакери здійснили масштабну кібератаку на російські провайдери
Хакери здійснили масштабну кібератаку на російські провайдери
«Найпростіший вчинок у світі»: мільярдер Баффет віддав рекордну суму на благодійність
«Найпростіший вчинок у світі»: мільярдер Баффет віддав рекордну суму на благодійність
Одну з найкрасивіших ратуш Німеччини буде закрито через небезпечну речовину
Одну з найкрасивіших ратуш Німеччини буде закрито через небезпечну речовину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
8425
Втрати ворога станом на 1 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
5559
Удар по столиці: КМВА пояснила, чим ця атака відрізняється від попередніх
5421
Надбавка до пенсій, виплати ВПО та субсидії: що змінилося з 1 липня
5373
Онлайн карта бойових дій в Україні на 01.07.2024: ситуація на фронті
3974
Китай випробував винищувач-невидимку із відокремлюваними дронами

Новини

За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
Вчора, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
Вчора, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
28 червня, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
28 червня, 13:18

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua