Україна стає експортером безпеки: що стоїть за угодою з Саудівською Аравією

Україна переходить до ролі країни, без якої інші не можуть забезпечити власну безпеку

27 березня Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво. Зеленський прилетів до Джедди, зустрівся з Мухаммедом бін Салманом, і обидві сторони домовилися про рамку для майбутніх контрактів, технологічної кооперації та інвестицій.

Формулювання офіційне, але суть проста: Ер-Ріяд хоче українські протидронові технології, а Київ хоче те, що є у Саудівської Аравії – гроші, ресурси й політичну вагу.

Щоб зрозуміти, чому ця угода стала можливою саме зараз, варто відмотати на місяць назад. Коли 28 лютого США та Ізраїль вдарили по Ірану, Тегеран відповів масованими атаками дронами Shahed по всій Затоці. Ті самі дрони, якими Росія щоночі атакує Україну вже четвертий рік. І з'ясувалося, що найбагатші армії світу не дуже розуміють, як із цим жити.

За перші дні боїв коаліція випалила понад 800 ракет Patriot – більше, ніж Україна отримала за всю повномасштабну війну. Кожна така ракета коштує під чотири мільйони доларів. Стріляти нею по дрону за 30-50 тисяч – це не стратегія, це арифметика, яка веде в глухий кут.

А Україна за ці роки побудувала дещо інше. Не одну чарівну зброю, а цілу екосистему: перехоплювачі типу Octopus за три тисячі доларів або P1-Sun за тисячу, акустичну мережу Sky Fortress із 14 000 сенсорів, що розпізнають дрони по звуку і коштують по 400–1000 доларів за штуку, мобільні вогневі групи з планшетами, засоби РЕБ, і все це зв'язане в одну систему через ШІ-аналітику.

Вся ця мережа обійшлася дешевше, ніж кілька ракет Patriot. І вона працює: під час однієї з масованих атак перехопили 80 із 84 дронів.

Тому коли одинадцять країн, включно зі США, звернулися до Києва за допомогою – це не була ввічливість. Це була потреба. 228 українських фахівців уже працюють у п'яти країнах Близького Сходу. Фахівці, яких ще вчора ніхто не брав у розрахунок, перетворилися на найзатребуваніший безпековий ресурс регіону.

Тут є важливий момент. Зеленський міг би просто запропонувати допомогу і сподіватися на вдячність. Але він пропонує іншу модель – обмін. Українські технології та досвід в обмін на ракети Patriot, фінансову підтримку та довгострокові оборонні контракти. Паралельно на столі лежить пропозиція до Вашингтона на 35–50 мільярдів доларів: спільне виробництво дронів, 200 компаній, формат 50/50. Не прохання – а партнерська пропозиція.

Те, що відбувається, – це зміна статусу. Україна переходить від ролі країни, яка просить допомогу, до ролі країни, без якої інші не можуть забезпечити власну безпеку. Подібну трансформацію свого часу здійснив Ізраїль, перетворивши досвід постійної загрози на глобальну оборонну індустрію. Різниця в тому, що українська модель побудована на доступності й масштабованості, а не на ексклюзивності.

Як сказав Ярослав Гончар з Aerorozvidka в інтерв'ю NBC News: «Ми були в цій позиції – нас атакували, і ми мусили благати світ про допомогу. Тепер це сталося з іншими». У цьому є і прагматика, і мораль, і – якщо називати речі своїми іменами – сильна переговорна позиція. Вперше за довгий час Україна має те, що хочуть усі, і це дає їй важелі, яких раніше не було.