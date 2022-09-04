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Російські туристи загинули на Камчатці

Надія Клочко
glavcom.ua
Російські туристи загинули на Камчатці
Ключевська сопка є найвищим діючим вулканом Євразії
фото з відкритих джерел

Шестеро людей загинули внаслідок падіння з висоти

Шість туристів загинули у Росії під час сходу на Ключевський вулкан на Камчатці. Про це повідомив у неділю журналістам представник місцевого управління Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) РФ.

«Шестеро людей загинули, четверо людей у свідомості, але в одного з них зламана нога. До місця події висунулися дві групи рятувальників, у розпорядженні яких чотири одиниці техніки», – сказав він.

За даними представника російського відомства, двоє людей перебувають на базі, на висоті 3,3 тис. метрів.

Група туристів, що прибули із семи регіонів Росії, у складі 10 осіб і двох гідів туристичної компанії 30 серпня почала сходження на вулкан Ключевська сопка. За попередніми даними, напередодні дев'ять із 12 осіб почали сходження з висоти 3,3 тис. метрів, а решта залишилася в таборі. У суботу на висоті близько 4 тис. 150 метрів при падінні з висоти, за даними слідства, «не менше п'яти людей загинули».

За фактом загибелі людей порушено кримінальну справу через заподіяння смерті через необережність двом або більше особам.

Ключевська сопка (Ключевський вулкан)найвищий діючий вулкан Євразії. Його висота – 4,8 тис. метрів.

Нагадаємо, 2 вересня поблизу єгипетського курорту Айн-Сохна сталася смертельна ДТП за участі автобуса з туристами, які прямували до аквапарку Ель-Галалу. Вісім пасажирів туристичного автобуса загинули, ще 38 зазнали поранень.

Також наприкінці серпня в Туреччині упав в урвище туристичний автобус, який прямував до міста Муданья прибережної провінції Бурса – у результаті п’ятеро людей загинули, а ще 38 зазнали поранень.

Теги: росія туризм

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