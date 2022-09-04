Російські туристи загинули на Камчатці

Шестеро людей загинули внаслідок падіння з висоти

Шість туристів загинули у Росії під час сходу на Ключевський вулкан на Камчатці. Про це повідомив у неділю журналістам представник місцевого управління Міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) РФ.

«Шестеро людей загинули, четверо людей у свідомості, але в одного з них зламана нога. До місця події висунулися дві групи рятувальників, у розпорядженні яких чотири одиниці техніки», – сказав він.

За даними представника російського відомства, двоє людей перебувають на базі, на висоті 3,3 тис. метрів.

Група туристів, що прибули із семи регіонів Росії, у складі 10 осіб і двох гідів туристичної компанії 30 серпня почала сходження на вулкан Ключевська сопка. За попередніми даними, напередодні дев'ять із 12 осіб почали сходження з висоти 3,3 тис. метрів, а решта залишилася в таборі. У суботу на висоті близько 4 тис. 150 метрів при падінні з висоти, за даними слідства, «не менше п'яти людей загинули».

За фактом загибелі людей порушено кримінальну справу через заподіяння смерті через необережність двом або більше особам.

Ключевська сопка (Ключевський вулкан) – найвищий діючий вулкан Євразії. Його висота – 4,8 тис. метрів.

Нагадаємо, 2 вересня поблизу єгипетського курорту Айн-Сохна сталася смертельна ДТП за участі автобуса з туристами, які прямували до аквапарку Ель-Галалу. Вісім пасажирів туристичного автобуса загинули, ще 38 зазнали поранень.

Також наприкінці серпня в Туреччині упав в урвище туристичний автобус, який прямував до міста Муданья прибережної провінції Бурса – у результаті п’ятеро людей загинули, а ще 38 зазнали поранень.