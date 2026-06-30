Російські водії по дві доби стоять у платних чергах, щоб придбати пальне (відео)

У Читі черги на заправках розтяглися на кілометри, а місця в них продають за десятки тисяч рублів

У Росії паливний колапс набирає обертів: черги біля АЗС вишикуються на кілометри. Як показав один із місцевих автомобілістів, у місті Чита (Забайкальський край) ситуація дійшла до абсурду, пише «Главком».

Одне місце в черзі на заправку там перепродають за понад 30 тисяч рублів. Втім, навіть за гроші водіям доводиться чекати годинами.

«Ось черга пішла вже на другу добу», – бідкається автор відео, описуючи масштаби паливного дефіциту.

Паливна криза в Росії посилюється.



У Читі автомобілісти стоять у чергах на АЗС вже другу добу. Місця в черзі стали товаром – їх перепродають більш ніж за 30 тис. рублів.



На оприлюднених кадрах видно кілометрову колону автомобілів. pic.twitter.com/ObVBzgIoZN — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 30, 2026

На відео видно кілометрову чергу з автомобілів. Тим часом у низці регіонів Росії загострюється дефіцит таксі через зростання цін на пальне та погіршення рентабельності пасажирських перевезень. Водії дедалі рідше виходять на лінію, що вже призвело до дисбалансу попиту і пропозиції та підвищення вартості поїздок.

Черги на автозаправках дістались одного з найдорожчих районів Росії поблизу Москви – Рубльовки, де мешкає політична та бізнес-еліта країни.

Нагадаємо, паливна криза охопила вже понад 50 регіонів РФ – у 18 з них водіям відпускають не більше 50 літрів або одного повного бака.

Паливна криза в Росії продовжує загострюватися на тлі ударів України по нафтопереробній інфраструктурі. У різних регіонах країни фіксують довгі черги на автозаправках, а подекуди ситуація переростає у конфлікти та бійки між водіями.