Дефіцит пального в Росії вдарив по таксі: водії рідше виходять на лінію

Витрати росіян на таксі, каршеринг і оренду авто знизилися на 3%, попри загальне зростання витрат у країні

У низці регіонів Росії загострюється дефіцит таксі через зростання цін на пальне та погіршення рентабельності пасажирських перевезень. Водії дедалі рідше виходять на лінію, що вже призвело до дисбалансу попиту і пропозиції та підвищення вартості поїздок, пише «Главком».

Місцеві ЗМІ пишуть про значний відтік водіїв із галузі. Генеральний директор таксопарку F1rst Дмитро Назаров оцінює його приблизно у 20%, тоді як керівник таксопарку «369» Михайло Манхаєв говорить про 5–10%.

«Представники галузі зазначають, що водії намагаються уникати довгих маршрутів і поїздок у центр міст через ризик залишитися без пального», – підтверджує член правління Національної асоціації таксопарків Сергій Привалов.

Схожу тенденцію фіксують і сервіси замовлення таксі. Наслідки вже відображаються у споживчих витратах: за даними «Сбер Індексу», на тижні з 22 по 28 червня витрати росіян на таксі, каршеринг і оренду авто знизилися на 3%, попри загальне зростання витрат у країні.

Експерти попереджають, що у разі збереження паливних обмежень ситуація може погіршитися. Рентабельність перевезень і надалі падатиме, а кількість водіїв на лінії скорочуватиметься, що посилить дефіцит таксі та підвищить ціни.

Паливна криза в Росії продовжує загострюватися на тлі ударів України по нафтопереробній інфраструктурі. У різних регіонах країни фіксують довгі черги на автозаправках, а подекуди ситуація переростає у конфлікти та бійки між водіями.

Черги на автозаправках дістались одного з найдорожчих районів Росії поблизу Москви – Рубльовки. Там мешкає політична та бізнес-еліта країни.

Нагадаємо, паливна криза охопила вже понад 50 регіонів РФ – у 18 з них водіям відпускають не більше 50 літрів або одного повного бака.

Як відомо, Росія звернулася до Казахстану з проханням про постачання близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92.

Зокрема, губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв звернувся до правоохоронних органів із проханням розібратися з громадянами, які займаються перепродажем пального за завищеними цінами. Очільник регіону назвав такі дії спекуляцією та наголосив, що подібна діяльність є неприпустимою, оскільки деякі особи роблять запаси не для особистого використання, а з метою наживи.

Також російський диктатор Володимир Путін визнав, що паливний ринок РФ зіткнувся з проблемами – на заправках утворюються черги, а деякі марки бензину не завжди є у продажу. При цьому він заявив, що запаси пального нібито залишаються «майже на рівні минулого року».

До слова, колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що у Росії вже немає безпечних шляхів для доставки палива та трансформаторів до Криму. Якщо паливна криза та енергетичний колапс на півострові триватимуть і надалі, жити на півострові залишаться тільки корінні мешканці – українці та кримські татари, які жили там до окупації.